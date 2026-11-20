Започна гласуване за това коя звезда да се изправи срещу Агент 007 в изпълнение на Робърт Патинсън. Имената варират от Килиън Мърфи, през Идрис Елба, до бившата на Роб - Кристен Стюарт

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Кастингът за предстоящия филм за Джеймс Бонд вече е в разгара си, като вече стана ясно, че Робърт Патинсън е новият Агент 007. Сега вниманието се насочва към това коя ще бъде следващото "момиче на Бонд" и - което е не по-малко важно - кой ще бъде следващият злодей.

В крайна сметка, Бонд не би имал възможност да демонстрира всичките си умения, ако нямаше срещу кого да се изправи - някой зъл гений. Преди дни приложението за прогнози Kalshi посочи Килиън Мърфи като фаворит за ролята с вероятност от 29%, докато Бари Киоган и Идрис Елба са плътно зад него - съответно с 23% и 19%. В платформата са включени още четирима актьори - Адам Драйвър, Питър Динклидж, Розамунд Пайк и Оскар Айзък.

Въпреки това, нищо не е окончателно решено, като звезди като Флорънс Пю и Брад Пит дори публично изразиха желание да изиграят ролята на злодей. Феновете също споделят своите предложения в социалните мрежи, като сред имената са представители на фамилията Скарсгард, бившата половинка на Патинсън - Кристен Стюарт, както и носителят на "Оскар" Майкъл Б. Джордан.

Вече започнаха спекулациите и за това кое ще бъде следващото "момиче на Бонд", в чийто образ са влизали някои от най-красивите актриси в бранша. Редом до Агент 007 са заставали Грейс Джоунс, Урсула Андрес, Хали Бери, Моника Белучи, Ева Грийн и много други.

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Сериозна дискусия предизвика новината, че в списъка с потенциални "момичета на Бонд" попадна и транс звездата Хънтър Шафър. Ако тя получи ролята, това ще бъде исторически момент за поредицата. Мнозина обаче изразиха негодуванието си от тази възможност, заявайки, че при подобен избор няма да си направят труда да си купят билет, за да гледат дебюта на Робърт Патинсън като Джеймс Бонд. Разбира се, появиха се и много поддръжници на тази идея, като мнозина побързаха да споделя, че нямат търпение да видят Хънтър и Роб заедно на екран.

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