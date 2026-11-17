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Часове след като "Амазон Ем Джи Ем студиос" (Amazon MGM Studios) обяви официално, че 40-годишният британец Робърт Патинсън влиза в образа на легендарния британски шпионин Джеймс Бонд в новия филм от поредицата, започнаха залозите коя актриса ще изиграе ролята на момичето на агент 007, съобщава "Варайъти", цитирана от БТА.

Режисьор на новия филм ще бъде Дени Вилньов по сценарий на Стивън Найт, а продуценти са Ейми Паскал и Дейвид Хейман.

Агент 007 обаче е толкова добър, колкото са добри жените до него, а през годините поредицата ни е предлагала както някои незабравими, така и не чак толкова впечатляващи попадения, коментира изданието.

Момичето на Бонд е запазена марка за поредицата. Когато писателят Иън Флеминг създава образа на Джеймс Бонд, мнозина предполагат, че неговата любовница Мюриел Райт е послужила за вдъхновение на женските персонажи.

Вилньов дава сериозни поводи за оптимизъм, тъй като вече е изградил силни женски роли за актриси като Ейми Адамс в "Първи контакт", Емили Блънт в "Сикарио" и Ребека Фъргюсън и Зендая в поредицата "Дюн".

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Сега, след като смокингът си има нов притежател, забавната част може да започне, допълва "Варайъти" и представя списък с най-добрите потенциални момичета на Бонд, които може да видим в ерата на Патинсън.

Сред актрисите, които може да застанат до него в новия филм за агент 007, изданието посочва звездата от "Дюн" и "Спайдър-мен: Нов ден" Зендая, Емили Блънт ("Дяволът носи Прада", "Сикарио", "Опенхаймер"), Джема Чан - известна с участието си в холивудски продукции от киновселената на "Марвел", френската актриса Марион Котияр, изгряващата актриса Чейс Инфинити, чийто кинодебют беше през 2025 г. във филма "Битка след битка" рамо до рамо с Леонардо ди Каприо.

Сред актрисите в своеобразната класация на "Варайъти" са и Лили Джеймс, Гугу Мбата-Роу, Изабела Мърсед, Инди Наварете, Флорънс Пю, Маргарет Куоли, Марго Роби, Ана Савай, Хънтър Шафър, Софи Търнър и Аня Тейлър-Джой.

Момиче на Бонд може да бъде и кенийско-мексиканската актриса, носителка на "Оскар" Лупита Нионго, която в мащабния епос на режисьора Кристофър Нолан "Одисея" влиза в две ключови митологични роли - на Хубавата Елена и Клитемнестра, където си партнира с Робърт Патинсън, Мат Деймън и Зендая.

Лупита Нионго има опит и в образите на шпионин, отбелязва "Варайъти" и добавя, че тя изигра ролята на бивш агент на британското разузнаване MI6 и хакер в екшъна "355". Тя се превъплъти и в ролята на елитен шпионин в "Черната пантера".

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