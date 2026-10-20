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Никола Цолов отново привлече вниманието извън състезателната писта. Преди няколко дни пилотът във Формула 2 беше заснет в компанията на мистериозна блондинка по време на концерт в София, където двамата не скрили близостта си и си разменили страстни целувки. За предполагаемата нова романтична история на младия състезател съобщи "България Днес".

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Според публикацията вечерта започнала с по-скоро приятелско общуване между двамата. С напредването на концерта обаче отношенията им станали все по-близки и прегръдките преминали в държане за ръце, гушкане и целувки. Коя обаче е блондинката, която видимо е заменила певицата Крисия в сърцето на спортиста?

Dir.bg научи, че жената до Цолов се казва Цветелина и е на 27 години. В профила си в Инстаграм тя се представя като фрийланс модел, работил с различни фешън марки, сред които и френската модна къща Jean Paul Gaultier. Цветелина е учила мода в Нов български университет, а в професионалните си изяви се представя с името Лина.

Появата на пилота в компанията й предизвика интерес на фона на скорошните промени в личния му живот. През август стана ясно, че Цолов и певицата Крисия вече не са двойка. Те обявиха публично връзката си през ноември 2025 г., когато споделиха романтични кадри в социалните мрежи.

Крисия, която стана известна с участието си в "Шоуто на Слави", а през 2014 г. представи България на детската "Евровизия", не криеше подкрепата си към младия състезател и често присъстваше край пистите, на които той се изявяваше. В началото на септември обаче певицата потвърди, че двамата са се разделили, като по думите й причината не е била липса на любов, а многото им ангажименти.

Засега няма официална информация дали Никола Цолов и Цветелина са във връзка, а заснетите им близки моменти остават повод за спекулации около личния живот на пилота.

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