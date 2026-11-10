Повече от четири десетилетия Лори Хуанг стои до един от най-влиятелните и богати технологични предприемачи в света

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Повече от четири десетилетия Лори Хуанг стои до един от най-влиятелните и богати технологични предприемачи в света, изпълнителния директор на Nvidia Дженсън Хуанг.

Двамата са изградили семейство, преминали са заедно през създаването и възхода на технологичния гигант и са се превърнали в едно от най-влиятелните семейства в Силициевата долина. Сега обаче дискретният личен живот на Лори се оказа в центъра на вниманието след признанието на съпруга й, че й е изневерил, и разразилия се скандал около връзката му с жена, за която американските служби подозират, че е работила за китайското разузнаване.

Дженсън Хуанг изпрати емоционално послание до служителите на Nvidia, в което призна за изневярата си и поиска прошка от съпругата и децата си. Междувременно бордът на директорите на компанията започна независимо разследване, за да установи дали ръководителят на технологичния гигант е бил обект на операция на чуждо разузнаване.

Лори, с моминска фамилия Милс, и Дженсън се запознават в Щатския университет в Орегон, където и двамата учат електротехника. Съдбата ги среща по време на лабораторни упражнения, когато са разпределени да работят заедно.

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По това време Дженсън е едва на 17 години, а Лори - на 19. В интервю през 2024 г. той си спомня, че бил най-младият студент в курса, в който имало около 250 души и само три момичета. За да привлече вниманието на бъдещата си съпруга, той решил да използва обучението като повод за срещи.

"Отидох при нея и казах: "Искаш ли да видиш домашното ми? Ако правиш домашното си с мен всяка неделя, обещавам ти, че ще имаш само отлични оценки", разказва предприемачът. Така двамата започнали да прекарват всяка неделя заедно. Дженсън дори обещал на Лори, че ще стане главен изпълнителен директор, преди да навърши 30 години.

Впоследствие той изпълнява амбициозното си обещание. След като завършва университета през 1984 г., работи в технологичните компании LSI Logic и Advanced Micro Devices, а през 1992 г. получава магистърска степен от Станфордския университет. Само година по-късно, на 30-годишна възраст, основава Nvidia.

Лори също завършва електротехника в университета в Орегон през 1985 г. Двамата сключват брак пет години след запознанството си и днес имат две деца - Мадисън и Спенсър.

За разлика от съпруга си, който редовно е под светлините на прожекторите, Лори предпочита да стои далеч от публичността. Тя не заема водеща позиция в оперативното управление на Nvidia, но има важна роля в благотворителната дейност на семейството.

Дженсън Хуанг (вляво) и съпругата му Лори разговарят с бившия изпълнителен директор на Apple Тим Кук по време на официалната вечеря в чест на китайския президент Си Дзинпин, организирана от американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, септември 2026 г. Снимка: Getty Images

Лори е президент на фондация "Джен-Хсун и Лори Хуанг", създадена от двамата през 2007 г. Организацията подкрепя инициативи в областта на висшето образование, науката, технологиите и общественото здраве.

Едно от най-значимите дарения на семейството е на стойност 50 млн. долара за Щатския университет в Орегон. Средствата са предназначени за изграждането на изследователски и образователен комплекс, посветен на изкуствения интелект, роботиката и материалознанието. Центърът носи имената на двамата съпрузи. Семейството е подпомагало още Станфордския университет, университета "Джонс Хопкинс", организации за психично здраве и инициативи за по-широк достъп до технологично образование. Според данъчните документи на фондацията за 2024 г. нетните й активи възлизат на над 9,1 млрд. долара.

Двете им деца работят в Nvidia. Дъщеря им е на ръководна позиция в продуктовия маркетинг, а синът им се занимава с продуктов мениджмънт в областта на роботиката.

През годините изпълнителният директор на Nvidia многократно е изразявал признателността си към Лори за подкрепата, която му е оказвала по време на професионалния му път. В интервю за сингапурската телевизия CNA през май той подчертава, че тя е била до него практически през целия му живот и е участвала във всеки важен етап от развитието на компанията.

"Тя беше на всяка конференция, на всяка реч и на всеки важен момент от историята на Nvidia", споделя той. Хуанг дори определя запознанството си с Лори като най-важното събитие не само в студентските си години, но и в целия си живот. View this post on Instagram A post shared by Early Startup Days (@earlystartupdays)

Съпругата и дъщеря му имат заслуга и за характерния му външен вид. Емблематичното черно кожено яке, с което технологичният милиардер почти винаги се появява на публични събития, е избирано с тяхна помощ. Едно от носените и подписани от него якета дори бе продадено на търг за 960 000 долара.

Личният живот на семейство Хуанг попадна под светлините на прожекторите след публикации на The New York Times, според които Дженсън е имал близки отношения с китайска гражданка на име Алис Хуанг, известна и като Хуанг Ле.

Жената е бивш ръководител в базираната в Сингапур технологична компания Megaspeed International, клиент на Nvidia, която е попаднала под вниманието на американските власти заради съмнения, че е подпомагала доставянето на ограничени за износ AI чипове до Китай.

Според публикациите американските разузнавателни служби са имали информация, че Алис е свързана с китайското Министерство на държавната сигурност и е била привлечена да събира информация за Nvidia и да съдейства за осигуряването на достъп до усъвършенстваните й чипове.

Случаят придобива особена чувствителност заради стратегическото значение на Nvidia в глобалната надпревара за изкуствен интелект. Компанията произвежда едни от най-мощните процесори за разработването и обучението на AI системи, а износът на определени модели към Китай е обект на строги американски ограничения.

Според медийните публикации американски представители са били информирани за предполагаемите отношения между Хуанг и жената, а въпросът е достигнал и до висши представители на администрацията във Вашингтон.

Китайското външно министерство отхвърли обвиненията, определяйки ги като необосновани твърдения, насочени срещу Пекин. Но на фона на разрастващия се скандал Дженсън изпрати имейл до служителите на компанията, в който призна, че е бил неверен на съпругата си.

"Бях неверен на съпругата си. Действията ми нараниха нея и децата ни. Няма оправдание за това, което направих. Дълбоко съжалявам", написа той.

В посланието си предприемачът пое пълна отговорност за случилото се и призна, че е разочаровал хората, които са му оказвали подкрепа през целия му живот.

"До моята съпруга и семейството ми: Обичам ви. Знам, че едно извинение не може да поправи направеното. Надявам се, че семейството ни ще се излекува и че с течение на времето ще мога отново да спечеля доверието ви", заяви Хуанг.

Бордът на Nvidia междувременно обяви независимо разследване, ръководено от независими директори и подпомагано от външни юристи. Целта е да се установи дали отношенията на Хуанг са били част от опит за чуждестранно разузнавателно проникване и дали е имало риск за корпоративната или националната сигурност.

Твърди се, че Дженсън Хуанг е заявил готовност да съдейства изцяло на проверката и остава начело на технологичния гигант, докато разследването продължава.

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