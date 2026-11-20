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Имението на Крис Хемсуърт в Австралия е станало мишена на крадци, които успели да отмъкнат три автомобила. По-късно всички превозни средства са били открити, съобщават американските медии.

Според информация на TMZ полицията била повикана в крайбрежния имот на актьора в района на Броукън Хед около 7:30 часа в сряда сутринта след сигнал за кражба на автомобили. По данни на властите в Нов Южен Уелс четирима неизвестни мъже проникнали в имението по-рано през нощта и откраднали три превозни средства.

Съпругата на звездата от "Тор", Елза Патаки, се събудила около 2:00 часа през нощта, след като чула кучетата да лаят. Първоначално не обърнала особено внимание на шума, но на следващата сутрин прегледала записите от охранителните камери. На тях видяла четирима мъже с маски на лицата, като двама от тях държали ножове. Хемсуърт и Патаки незабавно уведомили полицията.

"Служители пристигнаха на място и бяха информирани, че четирима неизвестни души са проникнали в имота и са откраднали три автомобила по-рано същия ден", заявиха от полицията. По информация на властите при инцидента няма пострадали.

Междувременно и трите откраднати автомобила вече са открити. Превозните средства са иззети и в момента се подлагат на криминалистични експертизи. Разследването по случая продължава.

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Имението на Хемсуърт се намира близо до Байрън Бей, в родната му Австралия. Актьорът и съпругата му закупуват просторния имот през 2014 г. за около 7 млн. долара. През годините луксозната резиденция претърпява мащабни промени, като към нея са добавени писта за мотокрос, басейн и тенис кортове.

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