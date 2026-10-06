Очаква се той да се срещне в Шотландия с ръководители на Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI, за да обсъдят възможностите и отговорностите, породени от бързото развитие на ИИ

2159 Снимка: БТА/АП

Крал Чарлз, на 77 години, е все по-загрижен за света, който изкуственият интелект може да остави на бъдещите поколения в монархията, съобщава RadarOnline.com. Очаква се той да се срещне в Шотландия с ръководители на Nvidia, Anthropic, Google DeepMind и OpenAI, за да обсъдят възможностите и отговорностите, породени от бързото развитие на ИИ.

Монархът се надява срещата да даде начало на по-широк обществен дебат за това как технологичният напредък може да служи на хората и общностите. В разговорите вероятно ще бъде разгледан въпросът дали могат да бъдат установени общи принципи, които да насочват развитието на сектора.

Кралски източник заявява: "Основната тревога на краля е свързана с наследството, което днешните лидери създават: какъв технологичен свят изграждат за поколенията, които ще трябва да живеят с решенията, вземани сега."

Според източника Чарлз е силно обезпокоен от начина, по който ИИ може да оформи бъдещите поколения в рамките на монархията. Той има внуци, които израстват в общество, преобразено от изкуствения интелект, и това прави въпросите особено непосредствени за него. Никой не може да предвиди с точност накъде ще доведе тази технология, а именно тази несигурност кралят приема изключително сериозно.

"Чарлз от десетилетия предупреждава, че напредъкът може да има последици, които не се виждат веднага", твърди вътрешният източник. "Той не иска обществото да се събуди след години и да открие, че изключителният технологичен напредък е постигнат за сметка на качествата и ценностите, които ни правят хора."

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Кралят не разглежда ИИ като нещо, което по своята същност е опасно или трябва да бъде спряно. Той признава огромните потенциални ползи от технологията, но се пита дали хората, които я развиват, мислят достатъчно далеч в перспектива за отговорността, общностите и следващите поколения.

"Въпросът, който го занимава, е дали могат да се създадат принципи, поставящи човешкото благополучие в центъра на развитието", отбелязва източникът. "Той разбира, че няма да има лесни отговори, но смята, че трудността при изграждането на предпазни механизми е причина разговорът да започне сега, а не да бъде избягван."

Сред поканените за дискусията с Чарлз се очаква да бъдат главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, съоснователят на Google DeepMind сър Демис Хасабис и председателят и главен изпълнителен директор на IonQ Николо де Мази. Предвижда се участие и на Паоло Бенанти, съветник на папа Лъв XIV по въпросите на изкуствения интелект и технологичната етика. Срещата ще бъде ръководена от фондация Ditchley, която е изготвила проект на харта за лидерите в областта на ИИ. Ролята на Чарлз се очаква да бъде да събере участниците, да изслуша различните гледни точки и да насърчи обсъждането на това как ИИ може да се развива "в полза на човечеството".

Този подход напомня за дългогодишната ангажираност на краля с екологичните въпроси. Той многократно е изразявал опасения за устойчивостта и за последствията, които решенията от настоящето могат да имат върху хората след десетилетия. Очаква се разговорите да обхванат и отговорностите на компаниите, разработващи все по-сложни системи с ИИ, наред с икономическите, научните и социалните възможности, които технологията може да създаде.

С увеличаването на възможностите на изкуствения интелект нараства и глобалната тревога около него. Правителства и експерти предупреждават за вероятна загуба на работни места, дезинформация, дийпфейкове, нарушения на личната неприкосновеност и заплахи за киберсигурността. В по-дългосрочен план опасенията са насочени към все по-автономните системи. Това стимулира международни усилия за въвеждане на предпазни механизми, без да бъдат ограничавани потенциалните икономически, медицински и научни ползи от ИИ.

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