54-годишната съпруга на крал Фелипе Шести се подхлъзна на палубата, докато кралското семейство участваше в събитията около връчването на отличието "Образцово село на Астурия" за 2026 г.

3548 Снимка: БТА

Испанската кралица Летисия преживя неловък момент по време на официален ангажимент в Астурия. 54-годишната съпруга на крал Фелипе Шести се подхлъзна и падна на палубата на лодка, докато кралското семейство участваше в събитията около връчването на отличието "Образцово село на Астурия" за 2026 г. Инцидентът се е случил в края на миналата седмица в Лянес, Испания.

Видеокадри, разпространени от испанското списание Hola!, показват как кралицата губи равновесие и пада, а хора от придружаващата я група веднага се притичват, за да й помогнат да се изправи. На друг запис Летисия отново се препъва, докато позира за снимка. Според изданието 19-годишната инфанта София лично е помогнала на майка си да стъпи отново на крака. По информация на публикацията причината за инцидента са били вълните и нестабилните морски условия след предходния ден.

Кралица Летисия беше в Лянес заедно със съпруга си, крал Фелипе Шести, и двете им дъщери. Семейството връчи отличието на рибарското дружество "Санта Ана".

Само ден преди случката с лодката кралското семейство присъства на годишната церемония по връчването на наградите "Принцесата на Астурия" в Овиедо.

През последните месеци испанският крал и кралица имаха и редица публични ангажименти извън страната. През юли те подкрепиха националния си футболен отбор на финала на Световното първенство по футбол 2026 в Ист Ръдърфорд, Ню Джърси. Двамата изгледаха двубоя срещу Аржентина от ВИП ложата на стадиона, заедно с испанския премиер Педро Санчес.

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