През юли т.г. 37-годишният певец се призна за виновен по обвинение в нарушаване на обществения ред и участие в масово сбиване

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Американският певец и носител на "Грами" Крис Браун ще бъде осъден днес заради сбиване в лондонски нощен клуб преди три години, предаде АП.

През юли т.г. 37-годишният Браун се призна за виновен пред Кралския съд на Съдърк в Лондон по обвинение в нарушаване на обществения ред и участие в масово сбиване, след като удари музикален продуцент с бутилка по главата.

Първоначално Браун отричаше да е нападал Ейбрахам Диау с бутилка в нощния клуб "Тейп" в луксозния квартал "Мейфеър" през февруари 2023 г. Прокурорите обаче заявиха, че сбиването е заснето от охранителните камери пред очите на пълен с хора клуб.

В замяна на признаването на вината, прокуратурата оттегли по-тежките обвинения - за нападение, опит за нанасяне на тежка телесна повреда и притежание на оръжие - в случая - бутилка. Приятелят и вокален педагог на Браун - Омололу Акинлолу, също се призна за виновен по обвинението в нарушаване на обществения ред. Той също ще чуе своята присъда днес.

Крис Браун напусна Великобритания след сбиването, но беше арестуван през май 2025 г. в хотел в Манчестър, след като пристигна в града за концерт. Певецът бе на свобода под гаранция от 5 милиона британски лири (6,7 милиона щатски долара), което му позволи да направи турне в Европа и Северна Америка миналото лято. В петък той отново бе пуснат под гаранция и ще бъде осъден днес по обвинението в нарушаване на обществения ред, което предвижда максимално наказание до три години лишаване от свобода, пише БТА.

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Браун, който изгря на музикалната сцена като тийнейджър през 2005 г., спечели първата си награда "Грами" за най-добър R&B албум през 2011 г. с F.A.M.E. Той грабна второто си отличие в същата категория през 2025 г. с албума 11:11 (Deluxe).

Проблемите на изпълнителя със закона започнаха още през 2009 г., когато бе осъден за тежко престъпление заради побоя над тогавашната му приятелка Риана - инцидент, разиграл се броени часове преди двамата да излязат на сцената за наградите "Грами". Той е бил арестуван в няколко американски щата заради различни сблъсъци, а през 2019 г. беше задържан в Париж и разпитван по подозрение в изнасилване. Впоследствие беше освободен, без да му бъдат повдигнати обвинения, припомня АП.

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