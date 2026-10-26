Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Американският певец и носител на "Грами" Крис Браун ще бъде осъден днес заради сбиване в лондонски нощен клуб преди три години, предаде АП.

Съдебен спор

През юли т.г. 37-годишният Браун се призна за виновен пред Кралския съд на Съдърк в Лондон по обвинение в нарушаване на обществения ред и участие в масово сбиване, след като удари музикален продуцент с бутилка по главата.

Първоначално Браун отричаше да е нападал Ейбрахам Диау с бутилка в нощния клуб "Тейп" в луксозния квартал "Мейфеър" през февруари 2023 г. Прокурорите обаче заявиха, че сбиването е заснето от охранителните камери пред очите на пълен с хора клуб.

В замяна на признаването на вината, прокуратурата оттегли по-тежките обвинения - за нападение, опит за нанасяне на тежка телесна повреда и притежание на оръжие - в случая - бутилка. Приятелят и вокален педагог на Браун - Омололу Акинлолу, също се призна за виновен по обвинението в нарушаване на обществения ред. Той също ще чуе своята присъда днес.

Крис Браун напусна Великобритания след сбиването, но беше арестуван през май 2025 г. в хотел в Манчестър, след като пристигна в града за концерт. Певецът бе на свобода под гаранция от 5 милиона британски лири (6,7 милиона щатски долара), което му позволи да направи турне в Европа и Северна Америка миналото лято. В петък той отново бе пуснат под гаранция и ще бъде осъден днес по обвинението в нарушаване на обществения ред, което предвижда максимално наказание до три години лишаване от свобода, пише БТА.

Браун, който изгря на музикалната сцена като тийнейджър през 2005 г., спечели първата си награда "Грами" за най-добър R&B албум през 2011 г. с F.A.M.E. Той грабна второто си отличие в същата категория през 2025 г. с албума 11:11 (Deluxe).

Проблемите на изпълнителя със закона започнаха още през 2009 г., когато бе осъден за тежко престъпление заради побоя над тогавашната му приятелка Риана - инцидент, разиграл се броени часове преди двамата да излязат на сцената за наградите "Грами". Той е бил арестуван в няколко американски щата заради различни сблъсъци, а през 2019 г. беше задържан в Париж и разпитван по подозрение в изнасилване. Впоследствие беше освободен, без да му бъдат повдигнати обвинения, припомня АП.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия Днес
Гюров печели София и Европа, Йотова - България, Костадинов - Русия
31408
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео) Корнер
Клуб от НБЛ за Тити Папазов: Срам ни е, че подобно нещо е президент на БФБ (видео)
14336
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват Бизнес
Пазарът на имоти в България е на две скорости: Цените растат, сделките намаляват
3595
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията IT
САЩ ще създават генетично подобрени кучета за армията
2222
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
3065
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света Trip
Исторически американски презокеански лайнер ще се превърне в най-големия изкуствен риф в света
3772
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
1395
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме Zodiac
Астролог посочи зодиите, които винаги пристигат навреме
1375
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце Времето
Типично есенно време през седмицата: Облаци, валежи и малко слънце
1508