С мисълта за бъдещето на малкия му син в живота на музиканта се ражда и надеждата с фондация "Слънчеви Деца 2024".. Как една кауза променя животи?

14792 Снимка: личен архив

Никой никога не е подготвен за мига, в който представата за бъдещето на детето му се разпада, трябва да се срещне с болката и да се научи да живее с нея. Животът се преобръща, за да даде най-ценния си урок - че можеш и трябва да продължиш, да се издигнеш над суетата и дребнотемието, защото едно дете има нужда от теб.

Тази победа не се случва пред хиляди в препълнена зала и под аплодисменти, не попада в класации и не се измерва в гледания в социалните медии. Случва се тихо, у дома - с една нова дума, с един нов навик, с едно действие, което детето е направило само за първи път. Криско познава и двата успеха. Години наред мярката му бяха сцената и публиката. Днес тя носи едно име - Дани.

Раждането на сина му поставя семейството пред реалност, за която никой не е подготвен. Първо идват въпросите, неизвестността и страхът за бъдещето. После - осъзнаването, че най-голямата трудност често не е в самото дете, а в света около него, който не е готов да го приеме. Така се ражда фондация "Слънчеви деца 2024". Не като жест на известен човек, а като решение на баща, който отказва да чака някой друг да промени нещата след 10 или 20 години.

Само за първата година фондацията реализира над 50 благотворителни инициативи и осигурява безплатно дентално лечение, рехабилитации и лагери за деца със специални потребности. А мечтата, която доскоро изглеждаше почти недостижима, вече има собствена земя - дарен парцел от 3 декара в София с пазарна стойност над милион и половина евро. На него трябва да бъде изграден център, в който деца със и без специални потребности ще спортуват, рисуват, танцуват и празнуват заедно, без разделението на "тези деца" и "другите деца".

Днес Криско говори не като известния изпълнител, а като бащата на Дани. За първите дни, в които не знаеш какво да правиш. За решението да превърне личната си история в публична кауза, без детето му да се превърне в лице на кампания. За търпението, на което Дани го е научил. И за обществото, в което иска синът му да живее - такова, в което въпросът вече няма да бъде "Какво не може?", а "Какво може и как да му помогнем да го развие?".

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Историята на Дани може да даде смелост на други родители да говорят, да търсят помощ и да не се чувстват сами, казва Криско Източник: Официален Инстаграм профил (@cvetelinapetrova1)

Какво означава за вас днес да сте толкова силно свързан с каузата на "Слънчеви деца 2024"?

За мен това вече не е просто кауза. Това е част от живота ми. Всичко започна много лично - с раждането на Дани и с това, че трябваше да приемем нова реалност за нашето семейство. В началото не знаеш какво да правиш. Имаш много въпроси и много малко отговори.

С времето обаче разбрах нещо много важно - проблемът не е само в това да имаш дете със специални потребности. Понякога проблемът е, че средата около теб не е подготвена за това дете. И тогава си казах: ако имам възможност да променя поне част от тази среда, трябва да го направя.

Затова създадохме "Слънчеви деца 2024". Не искам фондацията да бъде свързвана само с моята история или с Дани. Искам един ден тя да бъде много по-голяма от нас.

Вие сте свикнали да бъдете в центъра на вниманието. Но този път публичността е около нещо много лично - собственото ви дете. Как взехте това решение?

Като родител първата ти реакция е да защитиш детето си. Не искаш неговата история да бъде обсъждана от хора, които не го познават. Но в един момент разбрах, че ако мълчим, нищо няма да се промени.

Имам огромна публичност благодарение на музиката. И си зададох въпроса какъв е смисълът да имаш тази възможност, ако не я използваш и за нещо, което може да помогне на други хора. Това не означава, че Дани трябва да бъде постоянно пред камерите. Напротив. За мен той е Дани - моят син, а не "детето със синдром на Даун". Но неговата история може да даде смелост на други родители да говорят, да търсят помощ и да не се чувстват сами.

Източник: Официален Инстаграм профил (@kriskobeats)

Кое беше най-трудното в началото?

Неизвестността. Когато се роди детето ти, си представяш бъдещето по един начин. Изведнъж разбираш, че трябва да го погледнеш по друг. И започваш да питаш: Какво ще може? Какво няма да може? Как ще се развива? Как ще бъде прието? Какво ще се случи, когато ние като родители вече не можем да сме до него?

С времето обаче разбираш, че не трябва да живееш постоянно в бъдещето. Трябва да работиш за него днес. Това е една от причините да започнем "Слънчеви деца 2024". Не искаме да чакаме някой друг да реши проблемите след 10 или 20 години.

Какво ви даде Дани като баща?

Даде ми друга мярка за успех. Преди успехът за мен беше свързан с музика, концерти, публика, резултати, цифри. Сега мога да се зарадвам на нещо, което за друг човек може да изглежда малко. Един нов навик. Една нова дума. Едно ново умение. Ситуация, в която Дани е направил нещо сам. И осъзнаваш, че успехът не винаги трябва да бъде шумен.

Понякога най-големите победи се случват вкъщи и никой друг не ги вижда.

Източник: Официален Инстаграм профил (@kriskobeats)

Променихте ли се като човек?

Да, и то доста. Станах по-търпелив. Научих се да не очаквам всичко да се случва веднага. И може би най-важното - научих се да не приемам за даденост неща, които преди съм приемал.

Професионалният ми живот ме е научил да действам бързо. С Дани понякога трябва да забавиш темпото. И това всъщност е много добър урок за живота.

Какво ви изненада най-много, когато започнахте да се срещате с други семейства?

Колко много различни истории стоят зад едно и също определение. Когато кажеш "дете със специални потребности", много хора си представят една обща група. Но това са деца с различни характери, интереси, възможности и мечти. И най-вече - това са деца.

След срещите с толкова много семейства започнах да гледам на ситуацията не като на медицински или социален въпрос, а като на въпрос за възможностите. Какво можем да дадем на това дете, за да развие максимално това, което има?

Източник: Официален Инстаграм профил (@kriskobeats)

Какво според вас липсва най-много на тези семейства?

Ориентация. Когато за първи път чуеш диагнозата, имаш нужда някой да ти каже: "Спокойно. Ето какво можете да направите оттук нататък."

Нито един родител не трябва да прекарва месеци в търсене на информация кой специалист е добър, къде има рехабилитация, какви са възможностите за обучение и какво следва на следващия етап. Това е една от големите цели на "Слънчеви деца" - постепенно да създадем място и структура, към които семействата да могат да се обърнат.

Често говорите за спорт, изкуство и игра. Защо са толкова важни за вас?

Защото понякога гледаме на развитието само през терапиите. Разбира се, терапиите са изключително важни. Но едно дете не трябва само да бъде "терапевтирано". То трябва да живее. Да играе. Да спортува. Да рисува. Да танцува. Да слуша музика. Да има приятели. Да празнува рождения си ден.

Точно това искаме да създадем в центъра - не просто сграда със специалисти, а жива среда. Място, в което детето може да дойде и да се чувства като дете. Искаме спортът и изкуството да бъдат част от развитието, а не някаква екстра към него.

Снимка: личен архив

Как си представяте центъра, когато бъде завършен?

Като място, в което няма да има усещане за "тези деца" и "другите деца". Точно обратното - искаме центърът да събира деца със и без специални потребности. Да има спорт, изкуство, занимания, събития и пространства за общуване.

Зад проекта стои една много важна идея - центърът да бъде устойчив. Затова сме помислили и за модел, при който част от пространствата могат да функционират като обществена и развлекателна зона, включително за семейни събития. Така центърът няма да разчита единствено на дарения, а постепенно ще може да генерира средства за собствената си дейност и да остане безплатен за децата и младежите със специални образователни потребности. За мен това е много важно - да построим нещо, което и след години все още ще работи.

Едно дете не трябва само да бъде "терапевтирано". То трябва да живее. Да играе. Да спортува. Да рисува. Да танцува. Да слуша музика. Да има приятели. Да празнува рождения си ден Източник: Официален Инстаграм профил (@kriskobeats)

Вече имате и конкретен терен за проекта. Какво означаваше за вас този момент?

Беше огромен момент. От самото начало знаехме, че намирането на подходящ парцел в София ще бъде една от най-трудните задачи. Говорим за терен от няколко декара, а цената на такъв имот може да бъде огромна. Когато получихме дарението от 3 декара, разбрах, че проектът вече не е само мечта.

Тогава си казах: "Добре. Вече няма връщане назад." Дарението е изключително голям жест - парцелът е с пазарна стойност над милион и половина евро. Сега предизвикателството е друго - този терен да се превърне в истински център.

Колко труд се крие зад това, което хората виждат като една голяма благотворителна кауза?

Много повече, отколкото изглежда отвън. Хората виждат публикация или благотворително събитие. Но зад тях има разговори, документи, срещи, институции, партньори, организация, логистика. Само за първата година направихме над 50 благотворителни инициативи, осигурихме безплатно дентално лечение, рехабилитации и лагери.

Това ме научи и на още нещо - една кауза не може да се движи само от ентусиазъм. Трябват хора, които да работят професионално. Трябва постоянство. Трябва контрол. Трябва доверие.

Събрали сте значителна сума. Кога ще кажете "достатъчно"?

Когато сградата е готова и започне да работи - тогава ще кажа, че сме свършили една част от работата. Но няма да кажа, че сме приключили.

Парите сами по себе си не са цел. Те са ресурс, с който трябва да създадеш нещо реално. Искам един ден да можем да покажем сградата и да кажем: "Ето за какво бяха тези пари."

Какво искате да промените в отношението към синдрома на Даун?

Искам да спрем да гледаме на тези деца през ограниченията им. Има едно много старо разбиране, че ако едно дете има синдром на Даун, от него не бива да очакваме много.

Аз виждам точно обратното. Да, за някои неща може да е необходимо повече време. Може да са нужни повече усилия. Но това не означава, че няма развитие. В нашето семейство го виждам всеки ден. Искам обществото да смени въпроса "Какво не може?" с "Какво може и как да му помогнем да го развие?".

Кое е най-голямото ви притеснение за бъдещето на Дани?

Не се страхувам толкова дали ще може да направи едно или друго. По-скоро ме вълнува какво общество ще има около него. Ще има ли приятели? Ще може ли да работи? Ще бъде ли независим? Ще има ли човек до себе си, когато ние не сме наоколо?

Точно затова центърът не е просто проект за днешните деца. Мислим и за младите хора. Защото едно дете със специални потребности не изчезва, когато навърши 18 години. То продължава да има нужда от среда, приятели, развитие, спорт, работа и социален живот.

Какво бихте казали на родител, който днес за първи път разбира, че детето му е със синдром на Даун?

Бих му казал да не взима решения за целия си живот в първия ден. В първия момент е нормално да има страх. Нормално е да има въпроси, объркване, дори гняв. Но това не е целият живот на детето. След първоначалния шок идват ежедневието, усмивките, малките победи, характерът на детето, неговите интереси и неговата индивидуалност.

И най-важното - да не се затваря. Да търси други родители. Да търси информация. Да говори. И да помни, че диагнозата не описва целия човек.

А какво бихте казали на човек, който никога не се е сблъсквал с подобна ситуация?

Да не се страхува от различното. Ако видиш дете със синдром на Даун, не е нужно да знаеш какво да кажеш. Не е нужно да се държиш специално. Просто се отнасяй към него като към човек. Ако е дете - като към дете. Ако е възрастен - като към възрастен. Мисля, че интеграцията започва точно оттам. Не от големите кампании, а от начина, по който се държим един с друг всеки ден.

Снимка: личен архив

Какво бихте искали да остане след "Слънчеви деца 2024"?

Не искам след 20 години хората да казват: "Това беше фондацията на Криско." Това би означавало, че сме останали твърде много в моята лична история. Искам да казват: "Това е мястото, където нашето дете намери приятели. Там получи подкрепа. Там започна да спортува. Там откри, че може да рисува, да танцува, да пее, да се развива."

А още по-добре - един ден изобщо да не се налага да обясняваме защо този център е необходим. Да е нормално дете със синдром на Даун да бъде в училище, в спортна зала, на концерт, в университет, на работа. Тогава ще знам, че сме постигнали истинската цел. Че не сме построили просто сграда, а сме променили начина, по който хората гледат един на друг.

Източник: Официален Инстаграм профил (@kriskobeats)

Вашата подкрепа може да промени живота на дете в нужда. Можете да дарите сума по ваш избор тук:

Банкова сметка:

Титуляр: Фондация Слънчеви Деца 2024

IBAN: BG23UBBS80021070200650

Банка: ОББ

Основание: Дарение

PAYPAL:

[email protected]

За преводи от чужбина:

Bank Account Holder: Sunny Kids 2024 Foundation

Address: Enos Str. 11, 1404 Sofia, Bulgaria

Bank: UBB BULGARIA

IBAN: BG23UBBS80021070200650

BIC/SWIFT: UBBSBGSF

Reference: Donation

Българският интернет портал Dir.bg обявява началото на второто издание на мащабната си инициатива за социална отговорност и граждански принос "Доброто в действие". И тази година кампанията преминава под надслов "Коледа с кауза". Тя цели да даде медийна видимост на устойчивите практики на бизнеса, неправителствените организации и личностите с активен принос през изминалата година.

Започваме с поредица от статии и интервюта с хората, чиито дела заслужават да получат възможно най-висока трибуна.

Кулминацията на инициативата ще се състои на 9 декември с празнична среща на около 250 гости от средите на бизнеса, институциите, културата, спорта и медиите. В рамките на събитието ще бъдат връчени годишните призове за обществен принос на отличените компании и граждански активисти. Програмата предвижда представяне на социално отговорните каузи пред публиката и възможности за изграждане на партньорства между участниците.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.