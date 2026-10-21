Актрисата се лекуваше от това заболяване в продължение на пет години

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Кристина Апългейт разкри, че лекарят ѝ е съобщил, че тя няма множествена склероза, въпреки че повече от пет години се бори с изтощителни симптоми.

54-годишната Апългейт, която обяви диагнозата си през лятото на 2021 г., направи това шокиращо разкритие в нов епизод на подкаста си "Messy", воден заедно с Джейми-Лин Сиглър - като двете обсъждаха своите битки с МС.

Описвайки момента, в който лекарят ѝ съобщил новината, Апългейт - която наскоро бе хоспитализирана и не сдържа сълзите си - сподели: "Тя влезе в стаята ми и каза: "Поздравления, нямаш МС" Аз изобщо не се зарадвах. Всички останали бяха толкова щастливи. Не е като да са поставили грешна диагноза и изведнъж да съм се оправила. Не съм се оправила, Джейми! Дори напротив - състоянието ми се влоши. Така че се връщам в изходна точка, в която отново не знам какво става с мен. Сега предстои задълбочено проучване, в което лекарите ми ще се впуснат, за да разберат какво се е случвало от 2021 г. насам - защо се стигна дотук?"

Апългейт, която от години използва инвалидна количка и бастун и беше принудена да се оттегли от блестящата си актьорска кариера, сподели: "Заради това преминах през тежка депресия. Загубих всичко. Загубих работата си. Какво да кажеш на човек, който живее с това от шест години - Боже, много съжалявам - защото то спря живота ми. Все още се налага да използвам инвалидна количка, когато отивам на лекар. Не мога да извървя разстоянието от колата до кабинета. Все още съм в това положение. Не се случи нищо магическо, когато тя каза: "Нямаш множествена склероза". Нищо магическо не се случи. Странно е, защото имам чувството, че съм разочаровала всички. Това е едно особено усещане, тъй като се превърнахме - ти и аз - в емблематични лица на множествената склероза.

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"Всичко, което правех... имах причина. Имах, по дяволите, причина за това, че всеки мой ден беше ужасен. А сега вече нямам причина и това ме кара да се чувствам много неспокойна и объркана", споделя звездата.

Апългейт добави, че грешната диагноза е "пълно разбиване на психиката" и че все още е "в шок", докато търси отговори за истинската същност на заболяването си.

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