Актьорът получи световно признание в по-зряла възраст, но въпреки трудностите, никога не се е отказвал от мечтата си да играе

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Злодеят от филмите за Бонд е ерудиран и чаровен. На 70 години Кристоф Валц е в разцвета на силите си - постигнал е внезапен успех в зряла възраст, когато косите му вече са побелели. Има "Оскар" за дяволското си превъплъщение във филма на Куентин Тарантино "Гадни копилета" и още един за ролята на добрия герой в лентата на същия режисьор "Джанго без окови". Преди този успех обаче са изминали десетилетия на застой и поредица от посредствени актьорски роли - повечето от които е отказвал, а някои е бил принуден да приеме, защото какво друго му е оставало? "Нямаше алтернатива", казва Валц пред Guardian с нотка на съжаление. "Или по-скоро алтернативата беше някоя много дълбока река. И тежък камък на шията." Дали се шегува... по-скоро не.

Вкусил вече от успеха, той определено му харесва. "Би било абсолютно смехотворно, ако твърдя, че винаги съм се водел единствено от чистото актьорско майсторство и че признанието не играе никаква роля", казва той. "Разбира се, че играе - такава е човешката природа. Бохемът творец, който живее единствено за изкуството си - това е мит. Добре, може би е било вярно за Джакомети, но със сигурност не за Пикасо или Моцарт. Не съществува такова нещо като чисто изкуство. Това е буржоазна заблуда."

Валц е актьор, който от началото на двадесетте си години се е трудил неуморно на немската сцена, киното и по британската телевизия. Участвал е в политическия трилър от 2001 г. "Dance With The Devil" под режисурата на своя приятел Петер Кеглевич. Появявал се е във филми като "Най-обикновен престъпник" с Кевин Спейси и "Catherine The Great" с Катрин Зита-Джоунс. Но погледът на публиката просто се е плъзгал върху него, без той да оставя в нея трайно впечатление.

Режисьорът на "Спектър" Сам Мендес споделя, че е забелязал Валц чак след излизането на филма "Гадни копилета" през 2009 г. Мендес казва, че няма представа защо му е отнело толкова време. "Все пак той е много необичаен актьор, така че не е кой знае каква изненада, че има необичайна кариера. Рядко се среща човек, чийто майчин език не е английският, но който владее до съвършенство нюансите и тънкостите на езика. Той е единствен по рода си."

Кристоф Валц и Даниел Крейг присъстват на вечерята "Pioneer Dinner“ за 2022 г., организирана от фондацията "Will Rogers Motion Picture Pioneers“ в чест на Барбара Броколи и Майкъл Г. Уилсън, в хотел "Бевърли Хилтън“ на 21 септември 2022 г. в Бевърли Хилс, Калифорния. Снимка: Getty images

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Кристоф е роден и израснал във Виена, в семейство на творци от средната класа. Родителите му са били художници по костюмите, а дядо му по майчина линия - известен психолог и ученик на Фройд. Актьорът прекарва 15 години от кариерата си в Лондон, където живее под наем с първата си съпруга Джаки (американка и психотерапевт) и трите им деца в училищна възраст. В края на 80-те години играе ролята на д-р Ханс-Йоахим Дорфман в минисериала на Channel 4 "The Gravy Train", а по-късно се появява (изглеждайки неловко и малко неопитно) като комичен немски шпионин в предаването "The All New Alexei Sayle Show".

Който иска набързо да се запознае с Валц отпреди да стане звезда, трябва да го потърси в YouTube. Там ще го видите как се вихри в раирано трико в детско предаване, как гали с пръстите на краката си дама във вана, пълна догоре с вода, в исторически минисериал, и как бива засенчен от куче-детектив в сериала "Комисар Рекс". Признава, че в кариерата му е имало "повече спадове, отколкото възходи". Веднъж остава без работа за девет месеца, след като напуска театъра, в който играе, защото не понасял колегите си ("Разделихме се при много лоши обстоятелства"). Не се вписва в средата, а акцентът му прави впечатление. Има труден характер, взискателен е и не търпи глупостта.

Кристоф Валц раздава автографи по време на събитието на червения килим за филма "Dead For A Dollar“ на 79-ия Международен филмов фестивал във Венеция на 6 септември 2022 г. във Венеция, Италия. Снимка: Getty images

Дали тази безкомпромисна позиция е била по-скоро проклятие, отколкото благословия? "Е, да", съгласява се той, "но се дължеше на съчетание от фактори. Ако можех точно да определя в какво се състои проблемът, щях да го реша. Разбира се, отчасти става въпрос за психологическа нагласа - човек много лесно може сам да си попречи, - но роля играеха и специфичните изисквания на бранша. А и късметът имаше значение. В крайна сметка, предполагам, всичко се свеждаше най-вече до лош късмет."

Изкушавал ли се е някога да зареже актьорството и да си намери друга работа? "Колкото и да е странно, жена ми повдигаше този въпрос. И то неведнъж. Казваше ми много окуражаващо: "О, ти би могъл да правиш каквото си поискаш. Толкова си талантлив. Защо се занимаваш с това?" Обиждах се. Меко казано." Не след дълго бракът му се разпада и той се мести в Берлин. Жени се повторно - за художничката по костюмите Юдит Холсте, с която има дъщеря. И все пак Валц продължава да се бори до известна степен. "Искам да кажа, никога не ми се е налагало да работя във фирма за коли под наем", отбелязва той. "Издържах се от професията си, така че, предполагам, съм бил в привилегировано положение."

Кристоф Валц празнува с режисьора Куентин Тарантино, след като печели наградата за най-добра поддържаща мъжка роля за филма "Джанго без окови“ по време на церемонията за наградите "Оскар“ в театър "Долби“ на 24 февруари 2013 г. в Холивуд, Калифорния. Снимка: Getty images

Сигурно е имал усещането, че ще разгърне истинския си потенциал, стига да издържи достатъчно дълго? "Предполагам, че да - и точно това ти помага да оцелееш. Но никога не знаеш дали е просто усещане, или нещо реално. "О, да, роден съм за нещо по-голямо. Играя в летен театър в Тънбридж Уелс, но усещам - усещам! - че съм създаден за по-значими неща." Това води право към опасна самозаблуда. Оттам идват и всички онези неприятни шеги за актьорите."

През 2008 г. вратата не просто се открехва, а направо изхвърча от пантите си. Той е поканен на прослушване за една изключителна роля - тази на "ловеца на евреи" в "Гадни копилета", мащабен и бурен епос за Втората световна война под режисурата на Куентин Тарантино. Според самия Валц, той отишъл там по-скоро на шега, смятайки целия процес за добре разиграна заблуда. За да си осигурят европейско финансиране, американските продуценти трябва да покажат готовност за сътрудничество, като изпробват няколко местни актьори. След това вдигат безпомощно ръце, оплакват лошия си късмет и накрая наемат онази холивудска звезда, която така или иначе са възнамерявали да ангажират от самото начало.

Кристоф Валц и съпругата му пристигат за церемонията по връчването на 60-ите награди за германско кино на 23 април 2010 г. в Берлин, Германия. Снимка: Getty images

Този път обаче нещата се развиват по различен начин. Тарантино решава, че този непознат актьор на възраст над петдесет години е идеалният (и според него - единственият възможен) избор за ролята на изтънчения и интелигентен полковник от СС Ханс Ланда - персонаж, който с лекота превключва между немски, френски, италиански и английски език, както и между игрива закачливост и откровена злоба. За Тарантино той е единственият актьор, способен да вдъхне живот на пищните, сложни диалози и да ги накара да "запеят". А за Валц това е ролята, за която винаги е мечтал. "Не дължа занаята си на Тарантино", казва той, "но му дължа мястото, което заемам сега."

Актьорът Илай Рот, актрисата Даян Крюгер, режисьорът Куентин Тарантино и актьорът Кристоф Валц пристигат за 82-рата церемония по връчването на наградите "Оскар“ в театър "Кодак“ на 7 март 2010 г. в Холивуд, Калифорния. Снимка: Getty images

"Гадни копилета" носи на Валц внушителните 27 награди, като върхът е "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля. Филмът преобразява живота му. "Мисля, че успехът ме направи по-разбиращ", казва той. "Искам да кажа, че съм също толкова нетърпим, колкото бях и преди, но проявявам безкрайно повече разбиране. Има толкова много добри актьори, които биха се радвали да работят по качествени проекти и да вложат значителния си талант в стойностен текст. И все пак, те трябва да си изкарват прехраната. Трябва да съществуват с известно достойнство, ако е възможно - а може би дори не е възможно. И, боже мой, аз съм минал по този път. Вършил съм толкова много неща, защото се е налагало, а не защото съм искал. И е достойно да вършиш работа, за да изхраниш децата си, а може би в това има и полза за актьорското ти развитие. Но само до определен момент. Разочарованието може да надделее у всеки. И изпитвам ужас при мисълта какво щеше да стане с мен, ако не беше Куентин."

Актьорът Кристоф Валц приема наградата за най-добра поддържаща мъжка роля за филма "Гадни копилета“ по време на 82-рата церемония по връчването на наградите "Оскар“ в театър "Кодак“ в Холивуд, Калифорния, на 7 март 2010 г. Снимка: Getty images

След успеха на "Гадни копилета" Валц внезапно се превръща в търсен актьор. Подобно на Конрад Вайд, Антон Валбрук и Пол Хенрайд преди него, той се оказва европейският гост на холивудското парти: прецизен и обаятелен, но не напълно заслужаващ доверие. Изиграва садистичен ръководител на цирк във "Вода за слонове", хаплив нюйоркски адвокат в "Касапница" на Роман Полански и измамник в изкуството във филма на Тим Бъртън "Големи очи". И разбира се, "Джанго без окови" - бурният уестърн за отмъщение на Тарантино от 2012 г., в който Валц влиза в ролята на д-р Кинг Шулц, ловец на глави, помагащ на освободен роб, в ролята Джейми Фокс, да открие съпругата си. Шулц е сдържан, игрив и говори тихо. Той е спокойният морален компас във филм, който иначе се разпилява в най-различни посоки.

Във всички тези по-скорошни роли Валц играе мъже, чийто немски произход е очевиден, но в нито един от случаите няма нужда това да се обяснява или оправдава. "Попитах Тим Бъртън: "Искаш ли да направя нещо с акцента?", а той просто отвърна: "Защо? Какво му е на акцента?" Според него добрите режисьори виждат възможности там, където другите виждат само подводни камъни.

Ако късният възход на Кристоф Валц към славата е променил гледната му точка, логично е това да е повлияло и на хората около него. Славата е вихрушка, а тя пренарежда мебелите. "Почти скъсах отношенията си с един стар приятел от училище, когото много харесвах, защото той не можеше да спре да обсъжда - нека го кажем така - скорошната ми слава. Изпитваше натрапчива нужда да говори с мен за успеха. А когато не отговорих на имейлите му, той написа: "О, сега си твърде важен, за да говориш с приятелите си." И аз му отвърнах: "Не, твърде добър съм, за да водя този разговор. Твърде добър съм, за да говоря със старите си приятели за успеха." Защото аз все още съм същият човек. Все още съм същият актьор. Искам да кажа, че ако най-старите ми приятели не ми го позволят, значи наистина съм прецакан."

В момента той, Джудит и дъщеря им живеят в Лос Анджелис. Животът е хубав, постигнал е мечтите си, а единственият възможен недостатък е загубата на анонимност. Което е нелепо, признава той, тъй като толкова силно е копнеел за признание. "Това е проблем без решение", казва той. "Можеш цял живот да бъдеш анонимен наблюдател, но тогава никога не получаваш възможността да превърнеш тези наблюдения в изкуство - или в каквото друго искаш да ги превърнеш. И това е печален парадокс, защото именно това е причината развлекателната индустрия да бъде толкова затворена в себе си. Тя се изолира от света, за който иска да разказва."

Дните, в които е разчитал на социални помощи, отдавна са зад гърба му, но той все още носи този опит в себе си. Често се улавя, че продължава да брои всяка стотинка. Джудит му казва: "Можеш да изхвърлиш този тостер, вече не работи. Просто си купи нов. Все пак имаш два "Оскар"-а, за бога." А той я гледа втренчено и пита: "Какво общо има това?" Защото някъде дълбоко в себе си все още вярва, че е онзи обикновен актьор, който е само на крачка от това да се озове на гишето за коли под наем. Той дава за пример У. С. Фийлдс, който е криел малки суми пари в банки из цяла Америка - за всеки случай, ако някога остане без дом, скитащ и гладен. Подозира, че и той самият е малко такъв. "Колкото и да се опитваш, никога не можеш да се откъснеш напълно от миналото си", признава Валц.

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