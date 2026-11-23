Куентин Тарантино стана баща за трети път на 63 години
Първото дете на двойката - син на име Лео, се появи на бял свят през февруари 2020 г.
Режисьорът и носител на "Оскар" Куентин Тарантино е станал баща за трети път на 63 години, съобщи БТА, позовавайки се на информация на ЮПИ, която цитира публикация в сп. "Пийпъл".
Звездни бебета
"Куентин Тарантино и съпругата му Даниела Пик Тарантино, с огромна радост съобщават за раждането на третото им дете - момченце", каза в неделя пред сайта на изданието представител на сценариста и режисьор, без да разкрива допълнителни подробности.
Куентин Тарантино, който е на 63 години, се запознава с 43-годишната Даниела в Израел през 2009 г., когато промотира един от проектите си. Двамата започват връзка, но в крайна сметка я прекратяват след няколко години.
По-късно - около 2016 г., двойката се събра отново и се сгоди през лятото на 2017 г. През ноември следващата година Куентин и Даниела сключиха брак на церемония в дома им в Лос Анджелис.
Първото дете на двойката - син на име Лео, се появи на бял свят през февруари 2020 г. Семейството се увеличи с още един член с раждането на дъщеря им Адриана през юли 2022 г.
Куентин Тарантино е режисирал редица емблематични филми, сред които "Глутница кучета" (1992), "Криминале" (1994), "Джаки Браун", "Гадни копилета" (2009), "Джанго без окови" (2012), "Имало едно време в Холивуд" (2019).
Междувременно Даниела следва музикалните стъпки на баща си Цвика Пик - роден в Полша израелски поп и рок певец, поет и композитор, сред чиито хитове е песента Diva на Дана Интернешънъл, спечелила конкурса "Евровизия" през 1998 г. Заедно със сестра си Шарона тя се изявяваше в дует под името Pick Sisters. По-късно Даниела се насочи към солова кариера.