Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Легендарният британски диджей Карл Кокс беше удостоен с Ордена на Британската империя за приноса си към музиката. Отличието му беше връчено лично от принц Уилям по време на официална церемония в замъка Уиндзор, част от тазгодишния списък с наградени по случай рождения ден на крал Чарлз Трети.

Награден сезон

64-годишният изпълнител получи признанието след десетилетия успешна кариера, превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури на световната електронна и техно сцена. Сред най-значимите моменти в кариерата му е легендарната лятна резиденция Music Is Revolution в Ибиса, която той поддържаше в продължение на 16 последователни сезона от 2001 до 2016 г.

През годините Карл Кокс е номиниран за множество музикални отличия и е участвал на едни от най-големите сцени по света. Развълнуван от признанието, диджеят сподели новината в Инстаграм, като определи отличието като огромна чест.

"Музиката е моят живот, откакто се помня. От първите ми дни зад пулта до изявите ми на сцени по целия свят това беше невероятно пътешествие, изпълнено със страст, творчество и незабравими моменти", написа той.

Кокс подчерта, че наградата не принадлежи единствено на него, а е признание за всички хора, които са били част от професионалния му път. "Електронната музика ми даде цел, глас и глобално семейство. Гордея се, че съм имал възможността да бъда част от нейното развитие и продължаващия й успех", допълни музикантът.

View this post on Instagram

A post shared by Techno & House Music (@technoandhousemusic)

Карл Кокс не е единственото известно име в тазгодишния списък с отличия. Сред отличените музиканти е и китаристът на Black Sabbath Тони Айоми, който получи отличие за приноса си към музиката и благотворителността. Същото беше присъдено и на актрисата от сериала "Емердейл" Лиса Райли за актьорската й дейност и благотворителната работа. Диджеят Джъдж Джулс също получи отличие за приноса си към музиката, развлекателното право и работата с млади хора.

В списъка попаднаха още писателите Джулия Доналдсън и Малори Блекман.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Заснеха от птичи поглед мащаба на верижните катастрофи на АМ "Тракия" (снимки/видео) Днес
Заснеха от птичи поглед мащаба на верижните катастрофи на АМ "Тракия" (снимки/видео)
64091
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия Корнер
Прибалтийските отбори отказват участие на турнир в България заради Русия
17301
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин Бизнес
БАБХ затвори магазин на "Лидл" във Видин
32034
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта IT
Космическият самолет Dream Chaser получи разрешение за кацане на писта
5456
Нова статуя осмива президента Тръмп заради многократно отложената му военна служба по време на Виетнамската война Impressio
Нова статуя осмива президента Тръмп заради многократно отложената му военна служба по време на Виетн...
3362
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакините Trip
Новите правила на Airbnb влизат в сила от 20 ноември. Ето какво означават те за пътуващите и домакин...
1834
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути Вкусотии
Сьомга в лимонов сос - ресторантска вечеря за 25 минути
1940
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности Zodiac
Огледалната дата 11.11: Какво не бива да правим в този ден, за да не привлечем неприятности
1077
Тъжен рекорд по пътищата: Единадесет загинали, 65 ранени при 13 катастрофи през изминалото денонощие Времето
Тъжен рекорд по пътищата: Единадесет загинали, 65 ранени при 13 катастрофи през изминалото денонощие
231