64-годишният изпълнител получи признанието след десетилетия успешна кариера, превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури на световната електронна и техно сцена

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Легендарният британски диджей Карл Кокс беше удостоен с Ордена на Британската империя за приноса си към музиката. Отличието му беше връчено лично от принц Уилям по време на официална церемония в замъка Уиндзор, част от тазгодишния списък с наградени по случай рождения ден на крал Чарлз Трети.

64-годишният изпълнител получи признанието след десетилетия успешна кариера, превърнала го в една от най-разпознаваемите фигури на световната електронна и техно сцена. Сред най-значимите моменти в кариерата му е легендарната лятна резиденция Music Is Revolution в Ибиса, която той поддържаше в продължение на 16 последователни сезона от 2001 до 2016 г.

През годините Карл Кокс е номиниран за множество музикални отличия и е участвал на едни от най-големите сцени по света. Развълнуван от признанието, диджеят сподели новината в Инстаграм, като определи отличието като огромна чест.

"Музиката е моят живот, откакто се помня. От първите ми дни зад пулта до изявите ми на сцени по целия свят това беше невероятно пътешествие, изпълнено със страст, творчество и незабравими моменти", написа той.

Кокс подчерта, че наградата не принадлежи единствено на него, а е признание за всички хора, които са били част от професионалния му път. "Електронната музика ми даде цел, глас и глобално семейство. Гордея се, че съм имал възможността да бъда част от нейното развитие и продължаващия й успех", допълни музикантът.

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Карл Кокс не е единственото известно име в тазгодишния списък с отличия. Сред отличените музиканти е и китаристът на Black Sabbath Тони Айоми, който получи отличие за приноса си към музиката и благотворителността. Същото беше присъдено и на актрисата от сериала "Емердейл" Лиса Райли за актьорската й дейност и благотворителната работа. Диджеят Джъдж Джулс също получи отличие за приноса си към музиката, развлекателното право и работата с млади хора.

В списъка попаднаха още писателите Джулия Доналдсън и Малори Блекман.

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