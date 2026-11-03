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Невинна публикация на жена от Флорида предизвика истинска паника в социалните мрежи, след като породи слухове, че рок звездата Лени Кравиц е загинал при тежка самолетна катастрофа през уикенда. Спекулациите се разпространиха светкавично, но представител на певеца категорично ги опроверга.

"Информацията за смъртта на Лени Кравиц е невярна и не отговаря на истината", заяви представителката му Карлийн Донован пред DailyMail.

62-годишният музикант попадна сред най-обсъжданите имена онлайн след катастрофата на частен самолет край Уест Палм Бийч, Флорида. При инцидента в неделя загинаха всички девет души на борда, сред които и 20-годишна жена.

Спекулациите, че Кравиц може да е бил сред пътниците, се засилиха, след като пилотка публикува съобщение, че предстои да превози певеца по маршрут, съвпадащ с този на катастрофиралия самолет. Жената впоследствие погрешно беше идентифицирана в социалните мрежи като пилота на разбилия се самолет.

Вече изтритата публикация на Емили Шелтън гласеше: "За мен е чест утре да превозя единствения и неповторим Лени Кравиц от международното летище Остин-Бергстром до летището на Северна Елеутера на Бахамите. Нямам търпение да го посрещна на борда. В пилотската кабина ще звучи "It Ain't Over 'Til It's Over." По-късно Шелтън използва TikTok, за да опровергае слуховете, че е управлявала самолета, претърпял фаталната катастрофа в Палм Бийч.

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"Наскоро разбрах, че се разпространяват слухове, според които аз съм била пилотът на самолета, катастрофирал в Палм Бийч. Искам категорично и с уважение да уточня, че това не е така. Моля хората да спрат със спекулациите и разпространението на невярна информация за тази трагедия и да проявят уважение към засегнатите", написа тя.

Междувременно близки на загиналата 20-годишна потвърдиха пред The New York Post, че именно тя е управлявала самолета по време на трагичния инцидент. Младата жена е израснала в окръг Палм Бийч и още през 2023 г., едва на 17 години, получава пилотски лиценз. Тогава тя разказва пред местната телевизия CBS12 за необичайното си постижение.

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Аудиозапис от комуникацията с контролната кула, разпространен след катастрофата, разкрива драматичните последни моменти преди удара. На записа се чува неидентифициран мъж, който произнася молитва: "Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име."

Малко след това самолетът се разбива в огнено кълбо край пътя. Всичките девет души на борда загиват. Самоличността на останалите пътници все още не е оповестена. Властите обявиха, че предстои пресконференция с допълнителна информация за трагедията.

Първоначалните предположения за причините за катастрофата са насочени към неблагоприятните метеорологични условия. Самолетът е изпълнявал полет от Остин, Тексас, към Бахамите, когато се е разбил в района на Уест Палм Бийч. Според някои авиационни експерти е възможно машината да е попаднала в опасен аеродинамичен режим, при който на голяма височина минималната безопасна и максималната допустима скорост се доближават значително. 

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