Моделът губи брат си още в невръстна детска възраст, а само преди дни от този свят си отиде и първородният ѝ син

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Синди Крауфорд е прекарала десетилетия под светлините на прожекторите като един от най-разпознаваемите супермодели в света. Зад бляскавата ѝ кариера обаче се крият дълбоки семейни трагедии, които са повлияли на начина, по който тя разбира любовта, загубата и майчинството.

Една от най-ранните и трагични загуби в живота ѝ се случва още в детството. По-малкият ѝ брат Джефри е диагностициран с левкемия. Синди е само на осем години, а Джефри е на около две, когато се разболява. Той се бори с болестта в продължение на почти две години, но в крайна сметка губи битката за живота си.

Години по-късно Крауфорд говори открито за въздействието на смъртта на брат ѝ върху цялото семейство и за това колко различно родителите ѝ преживяват скръбта. Тя си спомня, че майка ѝ веднага се посвещава изцяло на семейството и на преживяването на загубата, докато баща ѝ се връща на работа само няколко дни след смъртта на Джефри. Самата Синди разкрива, че заради възрастта си не е могла напълно да разбере мащаба на случилото се.

Супермоделът споделя подробности за тежката загуба по време на участието си в подкаста "Kelly Corrigan Wonders". Крауфорд, която преживява трагедията заедно със сестрите си Крис и Даниел, разказва, че баща им Джон Крауфорд е копнеел за син, преди да се роди Джефри. "Баща ми искаше момче, така че четвъртото дете беше момче, и мисля, че след смъртта му изпитвахме силно чувство за вина", споделя тя пред водещите Кели Кориган и Кристи Търлингтън. "Изпитвахме нещо като "вината на оцелелия" - ние, останалите деца, особено защото знаехме, че баща ми наистина е искал момче. Чувствахме, че е трябвало да бъдем ние. Беше толкова странно - с години сестрите ми и аз сънувахме едни и същи кошмари, че е трябвало да бъдем ние."

Бабата Дороти Тейлър, моделът Синди Крауфорд и майката Джени Молуф присъстват на 5-ия годишен обяд и модно ревю по случай Деня на майката на организацията C.H.I.P.S., проведени в чест на Крауфорд в хотел „Бевърли Хилс“ на 9 май 2003 г. в Бевърли Хилс, Калифорния. Снимка: Getty images

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Тя разказва и колко по-различен е бил подходът към темата за смъртта по онова време. "Спомням си как се върнах на училище, след като брат ми почина - никой не ми каза нищичко, без майтап, с изключение на едно момче, което ме попита: "Видях във вестника, че брат ти е починал. Вярно ли е?" Реакцията ми беше: "Уау". Беше толкова директно, но той просто не знаеше какво да каже. Бяхме в трети клас."

Майчинството по-късно ѝ дава различна перспектива към тази трагедия. След като самата тя вече има собствени деца, Крауфорд си спомня, че се е обадила на майка си, за да я попита как е успяла да преживее загубата на дете и едва тогава започва истински да разбира болката, през която са преминали нейните родители.

Снимка: Официален профил в Instagram

Самата Синди създава собствено семейство с бизнесмена Ранди Гербер, като двамата се женят през 1998 г. и имат две деца — Пресли и Кая Гербер, които също поемат по пътя на майка си в света на модата. Въпреки че растат в лукс и с множество привилегии и двете деца на двойката се сблъскват с тежки лични моменти в живота си.

Кая, която се изявява като модел, а от няколко години и като актриса, разкрива, че се е сблъсквала с проблеми, свързани с хранително разстройство, и е изпитвала "завист" към майка си. "Преминавала съм през периоди на нездравословно хранене. Хората ти казват: "Изглеждаш ужасно", а това съвсем не те кара да си кажеш: "О, чудесно. Нека тогава се преборя с това психично разстройство!", споделя Кая пред списание Vogue. "Негативизмът никога не е спасил ничий живот. Очевидно се намираме в един от онези периоди, в които хората са много, много, много слаби. Като човек, който е бил слаб през по-голямата част от живота си, винаги са ме сравнявали с майка ми - от типа: "Какво не ѝ е наред на Кая?" Толкова завиждам на тялото на майка ми. Много бих искала да се бях родила с пищен бюст и дупе. Хората винаги са коментирали тялото ми, което е трудно, защото невинаги съм готова сама да коментирам физиката си."

Моделът и актриса Синди Крофорд и семейството ѝ присъстват на протестната акция Paddle Out Protest на плажа "Сърфрайдър“ в Малибу, Калифорния, на 22 октомври 2006 г. Снимка: Getty images

За щастие, Кая съумява да се справи с публичния натиск и с днешна дата да се радва на здраво тяло и психика, но не такъв късмет има по-големият ѝ брат Пресли. Само преди няколко дни семейството преживя опустошителна загуба, когато Пресли Гербер е намерен мъртъв в стаята си в рехабилитационен център, в който постъпва на лечение ден по-рано. Той беше само на 27 години. Докато върви разследването, семейството му помоли обществеността за уединение и уважение към личното им пространство в този тежък момент.

Отстрани погледнато, животът на Пресли изглежда почти нереално безоблачен и щастлив. Единственият син на супермодела Синди Крауфорд и магната Ранди Гербер израства, карайки сърф в Малибу, и дели светлината на прожекторите с по-малката си сестра Кая. Двамата са отлични ученици в гимназията в Малибу, а гордият им баща дори веднъж публикува бележниците и на двамата. Двамата израстват в охолство и привилегирована среда край бреговете на Малибу, заобиколени от известни приятели и прекарвайки дните си на плажа, но в детството им присъстват и съвсем обикновени моменти. Те посещават държавно училище заедно с много от децата, с които са били още в детската градина. Сред приятелите на Пресли е и Ануар Хадид - също дете на известни родители и модел, брат на Бела и Джиджи Хадид.

Ранди Гербер и Синди Крауфорд пристигат заедно с децата си Пресли Уокър Гербер и Кая Джордан Гербер за събитието на организацията City of Hope, на което Шели и Ървинг Азоф са удостоени с наградата „Spirit of Life“ за 2011 г. Церемонията се състои в Universal Studios Hollywood на 7 май 2011 г. в Юнивърсъл Сити, Калифорния. Снимка: Getty images

На 15-годишна възраст Пресли подписва договор с агенцията IMG Models. Още на 16 вече дефилира за марки като Moschino и Dolce & Gabbana. Следват ангажименти за Calvin Klein и Burberry, както и фотосесии за престижни модни списания. През 2018 г. дори се появява заедно с майка си в реклама на Pepsi за "Супербоул" - римейк на емблематичния клип на Крауфорд от 1992 г., символизиращ приемствеността между поколенията. Висок, рус и наследил прочутата бенка на майка си, Пресли бързо се превръща в едно от най-търсените деца на знаменитости в бранша.

Но зад бляскавия имидж и живота, струващ милиони, се крие нещо ужасно нередно. Пресли се бори с това, което сестра му описва пред Vogue като "продължаваща цяло десетилетие битка със зависимостта към наркотици". През годините той е задържан за шофиране в нетрезво състояние, преминава през няколко курса на лечение в рехабилитационни центрове и преживява свръхдоза фентанил, която го вкарва в кома. В началото личният му срив протича скрито, но в крайна сметка става невъзможно да бъде укриван от широката общественост.

Синди Крауфорд, Ранди Гербер и децата им Кая Гербер и Пресли Гербер на Британските модни награди 2018 Снимка: AP/БТА

Първият недвусмислен сигнал за проблеми при Пресли се появява през 2019 г., когато той е на 19 години. Рано сутринта през декември 2018 г. полицията в Бевърли Хилс спира младежа заради превишена скорост и го арестува за шофиране в нетрезво състояние. Той не оспорва обвинението в нарушение и получава присъда, включваща тригодишен изпитателен срок, участие в програма за нарушители, шофирали в нетрезво състояние, и два дни общественополезен труд.

По онова време случаят изглежда като поредната необмислена грешка, каквито често допускат тийнейджъри от заможни семейства. В ретроспекция обаче това се оказва първата публична пукнатина в имиджа на Пресли като "Златното момче". През февруари 2019 г. моделът си татуира думата "MISUNDERSTOOD" ("Неразбран") върху дясната скула - въпреки факта, че е професионален модел, за когото лицето е източник на препитание. Надписът предизвиква бурна реакция в интернет, а Пресли реагира остро. "Не знаете как се чувствам. Не сте в главата ми... Май не се чувствам особено разбран", казва той във видео в Instagram. "Написано е "неразбран", защото така съм се чувствал през целия си живот."

Кая Гербер откровено е споделяла, че сравненията с майка ѝ са се отразили на самочувствието и психиката ѝ Снимка: Getty Images

През 2024 г. Пресли разкрива, че от години се бори със сериозна зависимост към опиоиди и е преживял почти фатална свръхдоза фентанил, която го е вкарала в кома за няколко дни. "Боря се с тежка зависимост към опиоиди в момента; от години ту ги спирам, ту отново посягам към тях", споделя той в стори в Instagram през август същата година. "Струва ми се, че всички горе-долу знаят това, а ако вие не сте знаели - ето, вече знаете."

Зависимостта не само определя живота му, тя променя и динамиката в отношенията с близките му. Кая разкрива, че заради зависимостта на брат си се е превърнала в "доброто дете" на родителите си. "Когато в семейството се случи нещо подобно, това сякаш изравнява всички", сподели тя пред Vogue. Допълва и че се е научила да не търси помощ от родителите си, тъй като е смятала, че е "твърде много да имаш две деца, които се нуждаят от подкрепа".

Пресли Гербер дефилира по време на ревюто на Balmain Homme за мъжка мода (сезон есен/зима 2018–2019 г.) в рамките на Седмицата на модата в Париж на 20 януари 2018 г. в Париж, Франция. Снимка: Getty images

Докато кариерата на Кая бележи възход, Пресли води тежка борба просто за да се възстанови - и говори открито за трудностите, през които преминава. През 2023 г., в подкаста Studio 22, той говори за депресията и другите си проблеми с психичното здраве, като признава, че е допускал "грешки".

С течение на годините откровените признания на Пресли стават все по-директни и болезнени. През 2024 г. той вече води ежеседмична рубрика в Instagram, наречена "Mental Health Mondays", в която споделя за депресията си, приема на медикаменти и възстановяването - рязък контраст със стремежа към уединение, който дълго време е характерен за известното му семейство. Той също така споделя, че е спрял да употребява алкохол преди няколко месеца и се дистанцира от хора с лошо влияние в холивудските си среди.

Кая Гербер и Пресли Гербер присъстват на събитие, на което Марк Джейкъбс, София Копола и Кейти Гранд отбелязват представянето на колекцията "Redux Grunge“ на Марк Джейкъбс и откриването на бутика "Marc Jacobs“ на "Медисън Авеню“ в Ню Йорк, 3 декември 2018 г. Снимка: Getty images

В публикувано и впоследствие изтрито видео в Instagram от 2025 г. Пресли разказва сложната история на своята зависимост, паническите атаки, психиатричното лечение и приема на медикаменти по лекарско предписание. Той споделя, че се е консултирал с около 15 психиатри и е приемал бупренорфин - медикамент за лечение на зависимост от опиоиди и за овладяване на болка, Ксанакс и Валиум.

По-рано същата година той търси алтернативен начин за възстановяване. През март заминава за Мексико, където се подлага на терапия с ударна доза ибогаин - интензивно психоделично лечение, към което понякога прибягват хора, борещи се със зависимост, но което не е одобрено за медицинска употреба в САЩ. "Не ми беше лесно да се откажа от контрола", пише той в Instagram. "Моля се това да е последният път, в който се налага да се връщам тук."

Ранди Гербер, Кая Гербер, Пресли Гербер и Синди Крауфорд присъстват на партито по случай началото на Седмицата на модата в Ню Йорк (NYFW), организирано от Maybelline New York, на 8 септември 2016 г. в Ню Йорк. Снимка: Getty images

Семейството му публично изразява подкрепата си. Кая пише в Instagram, че се гордее "адски много" с брат си. В същата публикация Сидни нарича сина си "воин". Шест месеца по-късно, на 19 септември, Пресли постъпва в рехабилитационния център в Санта Моника. На следващия ден умира там, става ясно от службата на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис.

Според записи от спешния телефон 911, получени от Page Six, на 20 септември в 9:35 ч. е подаден сигнал до полицията в Санта Моника, Калифорния, за случай на сърдечен арест, като от друго съобщение става ясно, че екипите за спешна помощ са се отзовали на сигнал за свръхдоза на същия адрес.

Историята на Синди Крауфорд показва как скръбта може да остане част от семейната история в продължение на поколения. Загубата на брат ѝ бележи детството ѝ, майчинството променя начина, по който тя разбира тази загуба, а смъртта на собствения ѝ син отваря нова и изключително болезнена глава в живота на семейството.

Сега Крауфорд и близките ѝ се опитват да се справят със загубата на Пресли, докато очакват окончателни отговори за обстоятелствата около смъртта му.

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