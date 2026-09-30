"Това беше много дълъг и емоционален процес за Гага", споделя ексклузивно източник пред Page Six

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Лейди Гага е била решена да участва активно във всеки етап от процеса по сурогатно майчинство, докато е поемала по пътя към майчинството, независимо от необходимите усилия, научава Page Six.

"Това беше много дълъг и емоционален процес за Гага", споделя ексклузивно източник пред Page Six. "По пътя имаше много възходи и спадове и със сигурност не се случи за една нощ."

Според запознат човек са били нужни множество прегледи, срещи и организационни действия, а певицата е участвала изключително активно през целия процес. "Тя беше много ангажирана със своята сурогатна майка и искаше да присъства във всяка стъпка от бременността", посочва източникът. По думите му за 40-годишната изпълнителка е било наистина важно да изгради връзка с жената, която износва дъщеря й, и да бъде възможно най-ангажирана.

"След всичко, през което е преминала в опитите си да стане майка, тя не искаше да пропусне нито един момент", допълва източникът. "За нея означаваше всичко да има човек, на когото може да се довери през цялата бременност."

Въпреки трудностите по време на този път, носителката на "Оскар" е изключително щастлива, че най-накрая е осъществила мечтата си да стане майка.

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"Пътят дотук беше дълъг, но в крайна сметка всяка част от него си заслужаваше", казва запознатият. "Тя най-сетне има своето момиченце и не би могла да бъде по-развълнувана."

На 11 септември стана ясно, че Гага и годеникът й Майкъл Полански са посрещнали първото си дете заедно. Двамата бяха забелязани за първи път с новороденото си по време на разходка в Северна Калифорния. На ексклузивни снимки, публикувани от Page Six, поп звездата се вижда как държи бебето плътно до гърдите си, докато се разхожда редом с 42-годишния предприемач.

Впоследствие TMZ съобщи, че двойката е посрещнала дъщеря на име Роуз Бийн на 9 юни в Лос Анджелис с помощта на сурогатна майка.

Преди дни източник разкри, че пътят на Гага към майчинството, за който се твърди, че е започнал през 2024 г., е бил белязан от възходи и спадове заради труден период със здравословни проблеми. Макар да е запазила личния си път към родителството в тайна, носителката на "Грами" неведнъж е говорила открито за желанието си да стане майка.

"Вълнувам се, че ще бъда майка. Преди изпитвах много притеснения относно това", каза тя в интервю за New York Times през март 2025 г.

"Най-важното за мен е да не принуждавам децата си да живеят живот, който не са избрали. Колкото повече пространство можем да им дадем сами да открият кои са, толкова повече вярвам в това."

Гага и Полански започват връзката си през 2019 г., а се сгодяват през 2024 г.

Лейди Гага и Майкъл Полански присъстват на червения килим на "Жокера: Лудост за двама" Снимка: Getty Images

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