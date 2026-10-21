Първото дете на 40-годишната певица и 42-годишния ѝ годеник Майкъл Полански - момиченце на име Роуз, се роди през юни от сурогатна майка

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Американската певица и актриса Лейди Гага, за която наскоро се разбра, че е станала майка, загатна, че на почитателите ѝ няма да им се наложи да чакат дълго за нова музика, пише сайтът Мюзик нюз.

Под неин рекламен клип в Тик Ток един от феновете ѝ, известни като Малки чудовища, е призовал изпълнителката на хита Born This Way да не оставя дълъг интервал, преди да издаде следващия си албум след Mayhem от 2025 г., след като наскоро стана майка.

Първото дете на 40-годишната Лейди Гага и 42-годишния ѝ годеник Майкъл Полански - момиченце на име Роуз, е родено през юни от сурогатна майка. Певицата и избраникът ѝ, който е предприемач, са заедно от 2020 г. и се сгодиха преди две години.

В коментар под видеото на певицата, в което тя рекламира козметичен продукт, фенът е написал: "Гага, моля те, не ни карай да чакаме дълго за албумите!!! Просто искаме музика!!! Всеки албум излиза все по-късно и по-късно". В отговор, който е развълнувал почитателите й, Лейди Гага е казала: "Не се притеснявайте".

След албума Mayhem, който излезе на музикалния пазар през март 2025 г., певицата издаде три песни за филма "Дяволът носи Прада 2", включително парчето Runway в сътрудничество с 28-годишната Доучи. Рапърката по-рано намекна, че тя и Лейди Гага имат още песни, които предстои да излязат.

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Певицата и половинката ѝ Майкъл Полански станаха родители на момиченце на име Роуз, което се роди през юни от сурогатна майка Снимка: Getty Images

В интервю за И!Нюз през април Доучи сподели: "Не искам да разкривам твърде много, защото предстоят още неща от мен и Лейди Гага", пише БТА. Рапърката каза още, че Гага е "ангел", с когото е невероятно удоволствие да се работи, и похвали звездата като "майстор в своето изкуство".

Лейди Гага на свой ред не пести похвали за музикалните таланти на Доучи. "Влюбих се в музиката ѝ и в нейната сурова, дълбоко лична гледна точка. Силата на думите ѝ, нейната уязвимостта, начинът, по който реди рими с тази дива смесица от дързост и емоционална прецизност - това ме докосна до дъното на душата ми", каза Лейди Гага в интервю за британското издание на списания "Вог".

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