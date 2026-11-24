Създателят на "Amazon" Джеф Безос показал на съпругата си видеа с всички претенденти за Агент 007

1414 Снимка: АР/БТА

Той определено умее да се държи и да изглежда добре в смокинг. Но изглежда, че Робърт Патинсън има да благодари на един човек за това, че е избран за ролята на следващия Джеймс Бонд: Името е Безос, Лорън Санчес Безос.

Съпругата на основателя на Amazon Джеф Безос, чиято компания притежава правата върху филмовия франчайз, по думите на запознати е избрала новия 007, защото е "секси" и "пленителен". Бившата телевизионна водеща споделила мнението си, след като изгледала записите от прослушванията, и се спряла на актьора от "Здрач".

Възможно е да е помогнал и фактът, че Патинсън присъстваше, заедно с годеницата си, поп звездата Суки Уотърхаус, в звездния списък с гости на сватбата им във Венеция миналия юни. Робърт, който тази година участва във филми като "Одисеята", "Драмата" и "Primetime", първоначално не фигурираше в краткия списък с кандидати за ролята на следващия Бонд. Той и колегата му Никълъс Холт бяха привлечени за проби в последния възможен момент, след като ръководството не успя да вземе решение за избора на главен актьор. Един от продуцентите сподели пред "Таймс", че записите от пробите са били изпратени на 62-годишния Безос, който ги е показал на съпругата си. Тя отсъдила, че Патинсън притежава "външния вид, сексапила и таланта, за да се справи блестящо".

В понеделник, чрез профила, посветен на поредицата за 007, в Instagram беше разпространена новината за Бонд, придружена от снимка на британския актьор, държащ пистолет. Публикацията беше придружена от кратък надпис: "Робърт Патинсън е Джеймс Бонд." Малко след това актьорът заяви: "Джеймс Бонд е един от най-легендарните персонажи в киното и да ми бъде поверена ролята на 007 е чест, каквато се получава веднъж в живота. Дълбоко съм благодарен на Денис, Ейми, Дейвид, Таня и на целия екип в Amazon MGM Studios за доверието, което ми гласуваха. Да кажа, че тази роля е сбъдната мечта, би било твърде слабо определение. Изключително развълнуван съм от това партньорство и от предстоящата работа с този фантастичен екип."

Името на Робърт се появи сред кандидатите едва седмица преди обявяването на новината, като преди това начело на списъка с претенденти за наследник на Даниел Крейг в ролята на Бонд бяха Джак О'Конъл, Калъм Търнър и един "мистериозен актьор". Преди това той изпълни главната роля във филма "Батман", а също така придоби огромна популярност сред тийнейджърите с образа на Едуард Кълън във фентъзи-романтичната поредица "Здрач".

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Майк Хопкинс, ръководител на Prime Video и Amazon MGM Studios, заяви в понеделник: "Днешният ден бележи ключов момент за нашето студио и важен етап в историята на Джеймс Бонд, тъй като с гордост представяме Робърт Патинсън като следващия 007. Този ​​емблематичен персонаж пленява публиката по целия свят вече повече от шест десетилетия. Няма съмнение, че забележителният актьорски диапазон на Робърт, неговото магнетично присъствие на екран и способността му да предава силни емоции със сдържаност го правят изключителен избор за продължаване на това наследство." "С Дени Вилньов начело, Ейми Паскал и Дейвид Хейман като продуценти, Таня Лапоант като изпълнителен продуцент и блестящ сценарий от Стивън Найт, разполагаме с творчески екип от световна класа, който да постави началото на нова ера за Бонд - и сме изключително въодушевени от предстоящото пътешествие."

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