Двойката се появи преди дни на "Октоберфест" в Мюнхен

6009 Снимка: Getty images

Футболната легенда на Германия и бивш селекционер на националния отбор на България Лотар Матеус отново е в плен на любовта, при това новата му любима е с няколко десетилетия по-млада от него.

Двойката направи своя публичен дебют, появявайки се заедно на провеждащия се в момента традиционен бирен фестивал "Октоберфест" в Мюнхен.

65-годишният носител на "Златната топка" за 1990 г. излиза с Тереза Зомер, която е с 38 години по-млада от него. Любопитното е, че мадамата е по-млада и от двете дъщери на легендарния футболист Алиса и Виола - родени през 1986 и 1988 г.

Лотар Матеус има зад гърба си пет брака, но е категоричен, че няма намерение да се жени за шести път. 27-годишната Тереза работи като модел в Мюнхен и е завършила английските висши учебни заведения "Кингс Колидж Лондон" и "Дърам Юнивърсити".

Двойката очевидно вече не се стреми към дискретност. Преди "Октоберфест" двамата бяха заснети на редица футболни мачове, както и на ски почивка.

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Сериозната възрастова разлика в романтичните връзки не е нова за Матеус. Той е имал няколко брака с жени значително по-млади от него, като бившата му съпруга, Анастасия Климко, беше с 27 години по-млада. С новата си партньорка обаче, Лотар изглежда е решил да поставя нови рекорди, предвид, че разликата между тях е почти четири десетилтия.

Лотар с бившата си съприга Анастасия, която беше с 27 години по-млада Снимка: Getty Images

Матеус беше начело на българския национален отбор в периода 2010-11 г. За девет мача той записа три победи, две равенства и четири загуби.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.