Според информация на TMZ актрисата не фигурира в завещанието на Тед Търнър

2025 Снимка: Getty Images

Твърди се, че медийният магнат Тед Търнър, основател на CNN, вероятно не е оставил никакво наследство на бившата си съпруга Джейн Фонда. Според информация на TMZ актрисата не фигурира в завещанието на милиардера, починал през май на 87-годишна възраст, нито сред наследниците на внушителното му състояние, оценявано на 2,5 млрд. долара.

Търнър беше женен три пъти, като Джейн бе неговата трета и последна съпруга. Двамата сключиха брак през 1991 г., но се разделиха през 2001 г. Въпреки края на десетгодишния им съюз те запазиха приятелските си отношения. Според съдебни документи, цитирани от TMZ, петте деца на Търнър са подали молба да бъдат назначени за изпълнители на наследството му. Именно те са посочени като единствени наследници на имуществото му.

Милиардерът създал първоначалния вариант на доверителния си фонд през 2003 г., когато бил на 64, а през следващите години го променял повече от дузина пъти. След смъртта на Търнър 88-годишната актриса го нарече своя "любим бивш съпруг" и публикува емоционално послание, в което си спомни за сложната им, но изпълнена с любов връзка.

"Той нахлу в живота ми като невероятно красив, дълбоко романтичен и приключенски настроен пират и аз никога не бях същата", сподели Фонда. Тя разказа, че Търнър я накарал да се почувства необходима и обичана по начин, който дотогава не била изпитвала. "Той се нуждаеше от мен. Той имаше голям живот, блестящ ум и невероятно чувство за хумор", написа актрисата.

Фонда призна, че бившият й съпруг й дал увереност и й помогнал да повярва в себе си. Според нея и тя е оказала подобно влияние върху него, като му е помогнала да показва по-открито уязвимостта си.

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"Тед Търнър ми помогна да повярвам в себе си. Той ми даде увереност. Мисля, че направих същото и за него. Мъжете като Тед не би трябвало да показват нужда и уязвимост. Но вярвам, че именно това беше най-голямата му сила", сподели още тя.

Въпреки силните си чувства Фонда не скри, че отношенията им невинаги са били лесни. Тя го определи като "най-състезателния човек:, когото някога е срещала, и призна, че понякога е било трудно да се живее с него. "Но винаги съм била готова на предизвикателства, а с Тед почти винаги си заслужаваше", добави актрисата. "Обичах Тед с цялото си сърце", завърши тя.

Тед Търнър, известен с прозвището "Устата на Юга" заради прямотата и острия си език, изгради една от най-влиятелните медийни империи в САЩ. През 1980 г. той основава CNN - първият денонощен кабелен новинарски канал. Успехът на телевизията проправя пътя за появата на други 24-часови новинарски канали, сред които и Fox News. През 1991 г. списание Time обявява Търнър за "Личност на годината" заради влиянието на CNN и отразяването на световните събития на живо.

Медийната му империя включва още телевизионните канали TBS и TNT, Turner Classic Movies и Cartoon Network. В продължение на десетилетия той притежава и бейзболния отбор Атланта Брейвс.

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