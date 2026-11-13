След здравословните изпитания певицата преосмисля личния си живот, а надеждите за нова любов отново привличат вниманието към нея

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Селин Дион получава възторжени отзиви за завръщането си на концертната сцена, а според RadarOnline.com в плановете й вече влиза и намирането на нова любов. Десет години след смъртта на обичания си съпруг Рене Анжелил 58-годишната певица е готова отново да отвори сърцето си, твърдят нейни близки.

"Никой никога няма да замени Рене, но Селин знае, че той не би искал да остане сама и би желал отново да бъде щастлива", разкрива източник. Тримата им синове, 25-годишният Рене-Шарл и 16-годишните близнаци Еди и Нелсън, също я подкрепят в това решение, което значително улеснява певицата.

"Измина повече от десетилетие, откакто загубиха Рене. В известен смисъл не изглежда да е минало толкова време, но в друг сякаш е цял един живот", допълва източникът.

Загубата на Анжелил не е единственото тежко изпитание за Дион. През декември 2022 г. тя разкри, че е диагностицирана със синдром на скования човек, заболяване, което причинява мускулна скованост и болезнени спазми. В най-тежките си моменти състоянието е затруднявало певицата да ходи нормално и да използва гласа си както преди.

Заради заболяването си тя отмени световното си турне през 2023 г. След интензивна рехабилитационна програма, включваща нови медикаменти, физиотерапия, вокална терапия и имунотерапия, наскоро Дион триумфално стартира петседмични концерти в Париж.

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"Сега, когато отново се чувства силна, жаждата на Селин за живот се е завърнала с пълна сила. Тя иска да се възползва максимално от всеки миг, който й остава", споделя близък до звездата. Въпреки това търсенето на нова любов остава "голяма крачка" за нея.

"Селин не може да си представи, че би обичала някого толкова силно, колкото е обичала Рене, но иска отново да има партньор до себе си", обяснява източникът. "Музиката е изключително важна за нея и би се радвала да срещне човек, който поне свири на инструмент, за да споделят тази страст. Това обаче не е решаващо условие."

Най-важното за певицата е бъдещият й партньор да бъде добър човек и да се разбира със синовете й. "Ако децата й не го харесат, връзката няма да продължи. Това е сигурно", категоричен е източникът.

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