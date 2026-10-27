Двойката потвърди отношенията си тази година на Супербоул, а през април ги направиха "официални" и в социалните мрежи

1097 Снимка: Getty Images

Пилотът от Формула 1 Люис Хамилтън изненадващо коментира връзката си с Ким Кардашиян и децата й.

По време на панелна дискусия по време на Гран при на САЩ в Остин, Тексас, шампионът сподели колко много радост му носят малчуганите: "Племенникът и племенницата ми винаги са ми носили много щастие. Обичам да прекарвам време и с децата на приятелката ми. Тя има четири, така че сега имам с кого да играя. Дори им взех куче тази година", сподели Хамилтън пред феновете.

Връзката между звездния пилот и риалити звездата пламна през февруари, когато двамата бяха забелязани във Великобритания. Те официално потвърдиха връзката си тази година на Супербоул, а през април я направиха "официална" и в социалните мрежи.

Вътрешни хора издават, че Ким Кардашиян е изключително предпазлива и подбира хората, които допуска до децата си след развода с Кание Уест през 2021 г.

"Тя е много защитнически настроена и не при лесно нови хора в живота им. Фактът, че Луис прекарва толкова време с децата, показва колко много му се доверява", споделя близък до звездата източник.

За Хамилтън това е първа толкова сериозна публична връзка след дългогодишната му с певицата Никол Шерцингер, с която се разделиха през 2015 г.

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Lewis Hamilton says he 'loves' spending time with Kim Kardashian's kids as he gives rare insight into their romance https://t.co/pPl6RtSgna https://t.co/f6mpIdurEn — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 25, 2026

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