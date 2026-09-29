Според информацията актрисата избрала историческия имот, за да могат шестте ѝ деца с Брад Пит да останат близо до баща си

1934 Снимка: Getty Images

Мадона е решила отново да се установи в Лос Анджелис, след като години наред не е имала постоянен дом в града. Според Radar Online 68-годишната Кралица на попа е придобила още един исторически имот, който да прибави към впечатляващото си портфолио от недвижими имоти. Твърди се, че изпълнителката е купила бившата къща на Анджелина Джоли в квартал Лос Фелис, известна като имението на Сесил Б. Демил. Носителката на "Оскар" Джоли е продала имота за 24,75 милиона долара.

Изпълнителката на "Like a Virgin" за пръв път разгледала имота чрез частна видеообиколка през август, докато търсела нов дом в Лос Анджелис. Източник разказва пред New York Post: "Хората на Мадона се обадиха и посещението беше организирано." Същият източник описва затворения комплекс Laughlin Park като "прекрасна общност в горната част на Холивуд Хилс с много звездно присъствие".

Разположен върху близо два акра, имотът предлага шест спални, 10 бани и почти 11 000 квадратни фута жилищна площ. Територията е обградена от поддържани градини, просторни тревни площи и гъста дървесна растителност. Сред удобствата са къща за гости с апартамент с една спалня, постройка край басейна с фитнес зала и "чаена къща". Името на Мадона вероятно няма да фигурира в документите за собственост, тъй като сделката е осъществена чрез мистериозна LLC компания, създадена от известен холивудски адвокат. Той е познат с това, че представлява редица знаменитости от най-висок ранг и влиятелни бизнес фигури.

Поп звездата обаче изглежда се чувства напълно на мястото си в Лос Анджелис. На 27 септември тя откри церемонията по връчването на наградите MTV Video Music Awards 2026 с "коктейл" от по-новите си песни. Мадона си тръгна със седем статуетки, сред които и отличието за Артист на годината. Събитието се проведе в Peacock Theater в центъра на Лос Анджелис, след като през последните осем години бе организирано в Ню Йорк или Ню Джърси.

През годините Мадона неведнъж е влизала и излизала от пазара на недвижими имоти в Лос Анджелис. Между 1993 и 1996 г. тя притежава историческото имение Castillo del Lago на Mulholland Drive. От 2003 до 2015 г. певицата живее в имение в Бевърли Хилс с площ 16 500 квадратни фута. Последният й дом в района на Лос Анджелис се намира в Сан Фернандо Вали. През 2021 г. изпълнителката на "Express Yourself" купува обширния комплекс на The Weeknd в Hidden Hills за 19,3 милиона долара. Две години по-късно тя го продава с добра печалба за 23 милиона долара.

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Джоли придобива имението на Сесил Б. Демил за 24,5 милиона долара през 2017 г., година след като подава молба за развод с Брад Пит. Според информацията актрисата избрала историческия имот, за да могат шестте деца на бившата двойка да останат близо до баща си. Пит притежавал собствена къща в стил Craftsman в Лос Фелис от 1994 г. Той живя там десетилетия наред и разширил комплекса, след като с Джоли станали двойка през 2005 г. и започнали да създават семейство.

Близостта между двата имота обаче очевидно не е помогнала за подобряване на обтегнатите семейни отношения. С течение на времето Мадокс, Пакс, Захара, Шайло, както и 18-годишните близнаци Нокс и Вивиан, според твърденията все повече се отчуждавали от известния си баща. Пет от тях дори вече са се отказали от фамилията Пит, било по законов път, било публично.

Джоли не криеше, че се чувства обвързана с имението в Лос Фелис, докато децата й са непълнолетни. През май тя обяви имота за продажба на цена от 29,85 милиона долара, само два месеца преди най-малките деца на бившата двойка да навършат 18 години.

Макар точните й планове за бъдещето да не са ясни, Джоли и преди е казвала, че би искала да живее извън САЩ, когато всички нейни деца напуснат дома. По данни на Radar източник твърди, че актрисата вече проучва "места в чужбина".

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