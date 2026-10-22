Според съдебни документи съдията не е разрешила на Морган Кери да включи в иска си твърдения за умишлено причиняване на емоционално страдание и нов иск за клевета, свързан с мистериозен документален филм в YouTube

1154 Снимка: Getty Images

Марая Кери постигна съдебна победа в ожесточения си спор със своя отчужден брат, след като съд отхвърли опита му да добави нови обвинения срещу певицата, съобщава RadarOnline.com.

Според съдебни документи, с които Radar разполага, съдията от Върховния съд на Ню Йорк Лесли А. Строт не е разрешила на Морган Кери да включи в иска си срещу носителката на "Грами" твърдения за умишлено причиняване на емоционално страдание и нов иск за клевета, свързан с мистериозен документален филм в YouTube.

Решението е пореден обрат в продължаващата с години съдебна битка между брат и сестра, започнала заради мемоарите на Марая от 2020 г. The Meaning of Mariah Carey. През март 2021 г. Морган заведе дело срещу известната си сестра, като я обвини в клевета заради твърдения, публикувани в бестселъра ѝ.

Първоначално сред ответниците по делото са били и няколко представители на издателската индустрия, включително Macmillan Publishing Group, Михаела Анджела Дейвис и Andy Cohen Books. През февруари 2022 г. съдия отхвърли исковете срещу тях, както и част от обвиненията срещу Марая, но някои аспекти от семейния конфликт останаха нерешени.

По-късно Морган направи опит да възобнови и разшири делото, като поиска разрешение да внесе втора изменена искова молба. Сред новите му твърдения били обвиненията, че Марая го е нарекла свой "бивш брат", че по време на интервюта е изразявала намерения да му навреди и че е използвала популярността си, за да разпространява лъжи за него.

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Съдия Строт обаче е преценила, че тези обвинения не покриват необходимия правен праг за иск за умишлено причиняване на емоционално страдание. Тя също така е заключила, че предложените твърдения се припокриват със съществуващите искове на Морган за клевета.

Друга част от искането му е била свързана с документален филм, публикуван в YouTube през юли 2024 г. Морган твърди, че видеото е дело на човек, идентифициран като "Lambily", който работел за Марая или бил под нейния контрол. Той посочил като подозрителен факта, че документалният филм се е появил, докато делото е напредвало към етапа на събиране на доказателства.

Морган обърнал внимание и на връзката между названието "Lambily", често използвано за преданите фенове на Марая, и търговска марка, за която се твърди, че принадлежи на нейната компания Lotion LLC. Съдът обаче не е приел тези аргументи.

Според решението Морган не е представил доказателства, които да свързват документалния филм с Марая или да установяват, че той е създаден от човек, действал по нейни указания. Поради това съдията не е позволила добавянето на новото обвинение за клевета.

Въпреки тези неуспехи Морган е постигнал частичен успех. Съдът му е разрешил да преработи исковата си молба, като премахне вече отстранените ответници и твърдения и отстрани недостатъците в претенциите си за специални вреди. Решението показва още, че събирането на доказателства е било в начален етап и към момента на разглеждане на искането не са били провеждани разпити.

В друг важен детайл съдията е отчела отсъствието на покойната майка на брат и сестра, Патриша Кери. Според нея невъзможността ѝ да даде показания би могла да постави и двете страни в неблагоприятно положение, тъй като тя вече не може да подкрепи нито една от версиите им.

В крайна сметка съдът частично уважи искането на Морган да измени делото си, но отхвърли опитите му да включи твърденията за емоционално страдание и обвиненията, свързани с YouTube видеото. Предишното решение остави някои елементи от спора нерешени. Впоследствие обаче друго съдебно решение отхвърли останалия иск на Морган Кери за клевета, което донесе на Марая значителна победа в продължилата години семейна вражда.

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