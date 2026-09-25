36-годишната актриса вече фигурира като Марго Акърли в документите на продуцентската компания LuckyChap Entertainment, която основава заедно със съпруга си

3792 Снимка: Getty Images

Марго Роби официално е приела фамилията на съпруга си Том Акърли почти 10 години след сватбата си с филмовия продуцент.

36-годишната актриса вече фигурира като Марго Акърли в документите на продуцентската компания LuckyChap Entertainment, която основава заедно със съпруга си.

В документацията, публикувана преди дни, е отбелязана промяната от Марго Елиз Роби на Марго Елиз Акърли. Тя използва фамилията Роби, откакто е назначена за директор на продуцентската компания през май 2015 г.

Роби и Акърли, който е от Съри, Англия, основават LuckyChap Entertainment през 2014 г. Оттогава продуцентската компания работи по филми като "Аз, Тоня", Birds of Prey, "Барби" и "Солтбърн".

Роби се омъжва за Акърли по време на интимна церемония в Австралия през декември 2016 г., две години след началото на връзката им. Двойката посреща първото си дете - син, през октомври 2024 г. Двамата се запознават през 2013 г., докато работят по драмата за Втората световна война "Френска сюита". Роби участва във филма, а Акърли работи като помощник-режисьор. Първоначално двамата стават приятели, а по-късно и съквартиранти, преди отношенията им да придобият романтичен характер.

Историите, за които всички говорят Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.