Марта Стюарт призна, че е допуснала голяма грешка, като се е дегизирала като бездомник за Хелоуин
Телевизионната звезда и лайфстайл гуру изтри скандалния кадър
Телевизионната звезда Марта Стюарт призна, че е допуснала голяма грешка, като се е дегизирала като бездомник за Хелоуин, съобщава Би Би Си. Американската бизнес дама и обществена личност изтри снимката си, на която е със скъсани дрехи, изцапано лице и държи табела с надпис "Гладна съм, помогнете ми!"
85-годишната Стюарт публикува изявление, в което казва, че е "разстроена" от това, че хелоуинският й костюм от вчера, "който имаше за цел да насочи вниманието към изключително сериозния проблем с бездомничеството, е обидил хората, което никога не е било мое намерение".
Последва втора публикация, в която тя обяснява, че е трудно "да си признаеш, когато наистина си сгрешил сериозно", и поднася извинения: "Предишното ми изявление не беше достатъчно. Знам, че много хора изпитват икономически затруднения. Да се облека по този начин беше проява на липса на чувствителност и не беше никак смешно. Много съжалявам."
Публикацията предизвика вълна от критични реакции. "Това превъплъщение в бездомник е... прекалено. Обидно? Унизително? Объркващо? Всичко изброено", отбеляза експертът по връзки с обществеността Моли Макферсън, пише БТА.
"За бога, как изобщо ти хрумна да се облечеш така?", написа потребител в социалните медии. Друг коментира: "Защо го направи? Кой според нея би намерил това за смешно? Милиардерите ли?"
Стюарт, която би могла да се смята за първообраз на съвременните инфлуенсъри в областта на стила и начина на живот, започва кетърингов бизнес през 70-те години на миналия век. Тя придобива широка известност през 90-те, когато създава списанието си Martha Stewart Living, припомня Би Би Си. По-късно става милиардер, макар и за кратко, когато през 1999 г. медийната ѝ империя Martha Stewart Living Omnimedia излиза на фондовата борса. През 2004 г. обаче Марта Стюарт е осъдена на пет месеца затвор, след като е призната за виновна по няколко обвинения за търговия с вътрешна информация.
Оттогава тя се опитва да възстанови репутацията си, като участва в собствено риалити шоу, разширява гамата си от хранителни продукти и си партнира с рапъра и свой приятел Снуп Дог в телевизионна поредица.
През 2015 г. Стюарт продава Martha Stewart Living Omnimedia за сума, надхвърляща 350 милиона долара, допълва Би Би Си.