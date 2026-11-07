Актьорите се запознават на снимачната площадка и остават близки и до днес. След няколко съвместни проекта, те се събират отново на малкия екран със сериала “Братя”, който показва част от личните им отношения

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Преди девет години близките приятели Матю Макконъхи и Уди Харелсън седят на веранда, докато са на почивка в Гърция със семействата си. Децата им разглеждат снимки на бащите си от по-младите им години и с изумление коментират колко си приличат двамата актьори. "Всички казваха: "Уау, вие двамата... едни и същи жестове, приличате си. Все едно сте братя!", спомня си Макконъхи. Всички започват да се смеят, докато в един момент майката на Макконъхи - в момент на перфектен комедиен тайминг - се обръща към Харелсън и казва: "О, аз познавах баща ти".

Но това не била шега. Майката на Макконъхи разкрива за първи път, че е познавала (в библейския смисъл на думата) бащата на Харелсън, преди Макконъхи да се роди. Двамата актьори правят изчисленията и осъзнават, че съществува вероятност да са не просто най-добри приятели, а и полубратя. "Уди повярва в това от самото начало, докато аз - не", споделя Макконъхи пред списание Vanity Fair.

Тази възможност се превръща в един от най-интригуващите слухове в Холивуд, а вече служи и като вдъхновение за новия комедиен сериал на Apple TV - "Братя". Макконъхи и Харелсън влизат в ролите на измислени версии на самите себе си, докато се опитват да се справят с разкриването на една тайна, пазена от десетилетия.

Всеки епизод на поредицата започва с думите: "По действителен слух". Матю и Уди бързат да уточнят, че макар героите да носят техните имена, сериалът е до голяма степен художествена интерпретация на историята им. И все пак, приятелството, показано на екрана, е напълно истинско и предлага любопитен поглед към една от най-трайните мъжки дружби в Холивуд. "Те просто се обичат", казва продуцентът на поредицата Лий Айзенбърг. "Наистина се наслаждават на компанията си - точно като братя."

Матю и Уди стават приятели по време на работата си по "Ед телевизията" - комедия от 1999 г., в която играят братята Ед и Рей Пекурни. Приятелството им се задълбочава с годините и те отново се събират на екран през 2014 г. в първия сезон на криминалната антология "Истински детектив", където влизат в ролите на детективи (за което и двамата получават номинации за награда "Еми"). Споделят сходно, необуздано чувство за хумор, обичат спорта и приключенията сред природата, а също така прекарват часове в задълбочени дискусии - както по най-значимите, така и по най-дребните теми. "Матю е философ, така че е интересно да се навлезе по-дълбоко във философията му - става все по-интересно, колкото повече говорите", споделя Харелсън.

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Натали Мартинес, Матю Макконъхи, Холанд Тейлър, Уди Харелсън и Британи Ишибаши присъстват на премиерата в Лос Анджелис на продукцията на Apple TV "Братя“ в музея "Хамър“ на 17 септември 2026 г. в Лос Анджелис, Калифорния Снимка: Getty images

Това приятелство е пренесено и на екрана, макар сериалът да е предимно художествена измислица. Те играят хиперболизирани версии на самите себе си - Харелсън е хипи и самопровъзгласил се анархист, докато Макконъхи е замислен собственик на ранчо и каубой. "Още от самото начало казах: "Нека използваме живота ви като отправна точка, но все пак не правим документален сериал", разказва Айзенберг, чиито предишни проекти включват "Jury Duty" и "Lessons in Chemistry". "Нека си позволим творческа свобода и създадем възможно най-забавната и стопляща сърцето версия на едно шоу."

Когато за първи път обсъждат проекта, Макконъхи и Харелсън признават, че прекалено много се фокусират върху това той да бъде максимално близък до реалността. Дори обмислят да включат истинските си роднини в шоуто. Но щом се освобождават от оковите на "библията на реалността" (както я нарича Макконъхи), получават много повече свобода. "Не трябва да се страхуваме да заложим на по-измислени, преувеличени версии на самите себе си, да не се боим да изиграем леки пародии на очакванията към нас - както по отношение на самите нас, така и по отношение на връзките ни помежду ни и със семействата ни", казва Макконъхи. "Така че, когато свалихме юздите, които ни принуждаваха да се придържаме стриктно към реалността, мисля, че именно тогава успяхме да се насочим към една идея по-висока комедия."

Лора Луи, Уди Харелсън, Матю Макконъхи и Камила Алвес Макконъхи присъстват на тринадесетия ден от турнира US Open 2026 в Националния тенис център "Били Джийн Кинг“ на 11 септември 2026 г. в квартал Флъшинг, район Куинс, Ню Йорк Снимка: Getty images

В шоуто Холанд Тейлър влиза в ролята на майката на Макконъхи - "Ма Мак", а Натали Мартинес играе съпругата му Валентина. Британи Ишибаши пък изпълнява ролята на съпругата на Харелсън - Джой. Има и други промени в семейните им състави: в шоуто Харелсън има само две дъщери, докато в реалния живот те са три.

Двамата не се притесняват и да се пошегуват със себе си - семейството на Макконъхи го закача за рекламите му на автомобили "Линкълн", а Харелсън приема с усмивка репутацията си на човек, който не притежава телефон. "Когато една знаменитост играе версия на себе си, според мен най-важното условие е да можеш да се самоиронизираш", казва Айзенбърг. "В това отношение те бяха страхотни партньори."

Уди Харелсън и Матю Макконъхи позират за снимка по време на мача от МЛС между "Остин ФК“ и "Колорадо Рапидс“ на стадион "Q2“ на 8 март 2025 г. в Остин, Тексас Снимка: Getty images

Сериалът разглежда редица теми, близки до всеки човек, който не е знаменитост, анархист или каубой. И за двамата мъже образите на бащите им имат огромно значение. Бащата на Макконъхи, "Големия Джим", е бил значима фигура в Тексас - бил е избран в драфта на НФЛ (Националната футболна лига) и е ръководил бизнес с тръби за петролната индустрия - а също така е заемал централно място в живота на самия Макконъхи. В мемоарите си "Зелени светлини" той пише: "Загубата на баща ми, както е при мнозина, се превърна в най-значимия ми преход към зрелостта". Що се отнася до Харелсън, неговият баща е бил свързан с организираната престъпност и е излежавал две доживотни присъди за убийството на федерален съдия, когато умира през 2007 г.

Продукцията е заснета в Тексас, където и двамата живеят, което им е позволявало в края на снимачния ден да се прибират у дома при семействата си. И, разбира се, двамата са се забавлявали чудесно на снимачната площадка. "Работата по един филм е много изтощителна, но те постоянно можеха да бъдат забелязани някъде в ъгъла - кикотят се и си разказват истории", споделя Айзенбърг.

Актьорите Матю Макконъхи, Мишел Монахан и Уди Харелсън говорят на сцената по време на панелната дискусия за сериала "Истински детектив“ – част от представянето на HBO в рамките на зимната обиколка на Асоциацията на телевизионните критици за 2014 г., проведена в хотел "Лангъм“ на 9 януари 2014 г. в Пасадина, Калифорния Снимка: Getty images

Но дали наистина са братя? Преди време Макконъхи сподели, че не иска да си прави генетичен тест, тъй като това би променило възгледите му за собственото му семейство и възпитание. "Не че не иска да ми бъде брат", казва Харелсън. "Предполагам, че просто не иска да загуби "Големия Джим" като свой баща." Към момента Макконъхи споделя, че все още не си е правил ДНК тест. Всъщност това няма голямо значение за нито един от двамата - те са братя, каквото и да покаже изследването. Дали Айзенбърг смята, че двамата наистина са роднини? Той замълчава за момент, след което отговаря: "Няма да се изненадам, какъвто и да е отговорът. Ако не са, значи тези двама души са се открили по възможно най-щастливия и прекрасен начин."

Въпреки че са своеобразен символ на щата Тексас, където живеят, нито един от двамата актьори не е известен с роли на каубои, грубияни или други от традиционно обичаните тексаски архетипи. Харелсън е превъплъщавал изрично тексаски персонажи едва няколко пъти - предимно исторически личности като президента Линдън Б. Джонсън (в "LBJ" от 2016 г.), Честър У. Нимиц (в "Мидуей" от 2019 г.) и тексаския рейнджър Мани Голт (в "Края на пътя" / The Highwaymen от 2019 г.) - но нито една от тези роли не се нарежда сред най-прочутите му превъплъщения. А макар филмографията на Макконъхи да включва автентично тексаски истории като "Клубът на купувачите от Далас" (2013), "Бърни" (2011), "Убиецът Джо" (2011), "Самотна звезда" (1996) и "Тексаско клане: Следващото поколение" (1995), това са до голяма степен нестандартни, дори откровено подривни интерпретации на тексаския дух и разказваческа традиция.

И все пак, Тексас не просто харесва Харелсън и Макконъхи. Щатът ги приема едва ли не като свои талисмани - проява на топла, почти семейна привързаност, каквато рядко виждаме насочена към други актьори, израснали tam. Причината е, че горещите чувства, които тексасците изпитват към Харелсън и Макконъхи, не се дължат толкова на конкретните им роли или на актьорските им заложби - колкото и значими да са те. Обичат ги най-вече заради самите тях - заради онези характерни, но допълващи се образи на "Уди" и "Макконъхи", които те са изградили както на екрана, така и в живота. Те са достатъчно непринудени, за да напомнят за онези безгрижни, "пукащи му през просото" типове, сред които си израснал, но същевременно са толкова колоритни и мащабни, че предизвикват истинско възхищение. Уди и Макконъхи сами по себе си са "персонажи" - ярки характери, а Тексас обожава ярките характери. Според официалното резюме на продукцията, "Братя" обещава да изследва "неясната граница между мита и реалността". Това е точно описание на чара, който Харелсън и Макконъхи притежават - дори в очите на консервативните тексасци. Причината е, че те принадлежат по-скоро на митологичния Тексас, отколкото на реалния. Да помислим само за ролите, с които са известни двамата актьори - като се започне от филма "Объркани и непокорни" и емблематичния за кариерата на Макконъхи образ на Удърсън.

Най-привлекателната черта на този герой не е неговото весело, добродушно "Alright, alright, alright" (и със сигурност не е влечението му към ученички от гимназията). Става въпрос за неговата непоклатима увереност в себе си - тя остава непокътната както пред досадните шефове, така и пред безпощадния ход на времето. Удърсън философски преосмисля собствения си застой в годините след юношеството като състояние на дзен блаженство, водено от кредото: "просто продължавай да живееш". Същата тази непоколебима самоувереност - един едновременно приветлив, но и непоправим дух на непокорство - прозира в погледа на почти всеки персонаж, изигран от Макконъхи след това; дори когато той влиза в ролята на по-сериозни и конвенционални адвокати, борсови брокери или полицаи. Каквато и да е "клетката", Макконъхи остава толкова дълбоко див и свободен, че дори ризите не могат да го задържат. Лесно е да се разбере защо това би привлякло тексасците.

Харелсън, който е един от най-многостранните и подценявани актьори, е малко по-труден за поставяне в конкретна категория, макар че и той често се е насочвал към образи на симпатични мошеници. Героите му във филми като "Игрите на глада", "Земята на зомбитата" и "Народът срещу Лари Флинт" са немирници и воини, които сами определят правилата си, опълчват се на "системата" и въплъщават онзи суров индивидуализъм, с който тексасците толкова се гордеят. Но Уди не излъчва "готиния" стил по същия начин като Матю. Неговият подход е по-скоро белязан от един остър, пламенен хуманизъм и земност - качества, които го превърнаха в перфектния контрапункт на мрачните, философски размишления на Макконъхи в сериала "Истински детектив". В много от най-добрите изпълнения на Харелсън се долавя раздразнителност и крайно нетърпение - сякаш животът многократно го е удрял право в зъбите. В основата на това стои един уморен стоицизъм, който би трябвало да е напълно разбираем за всеки, прекарал поне един ден в тежък физически труд под палещото тексаско слънце. Харелсън, който беше толкова убедителен в ролята на наивно момче от фермата в сериала "Бар "Наздраве", трябваше да прекара половината си кариера в доказване, че е нещо повече от "прост селянин". Ако Макконъхи е "златното момче", на което всичко му върви, то Харелсън е оцелелият, с кожа, изгоряла от слънцето. И все пак, нито един от двамата не позволява на другите да определят кои са те.

Дори когато не играят тексасци на екрана, Харелсън и Макконъхи въплъщават онзи дух, на който тексасците се възхищават най-много. Те са харизматични нонконформисти: непокорни, но компетентни; запазват хладнокръвие под напрежение, а щом слънцето залезе - стават диви.

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