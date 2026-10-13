Сестрата на звездата от "Приятели" разкрива мащаба на дългогодишната му битка със зависимостите и цената, която актьорът е платил в опит да се възстанови

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Според RadarOnline.com Матю Пери е похарчил близо 10 милиона долара в опит да пребори зависимостта, която го преследва през голяма част от живота му. Актьорът, починал през октомври 2023 г. на 54 години, е вложил огромната сума в продължилата десетилетия борба за трезвеност, разкрива сестра му Миа Пери Боуик.

Тя говори по темата в The One About Matthew Perry, документална поредица на Netflix в три части, чиято премиера е насрочена за 27 октомври. Продукцията проследява пътя на звездата от "Приятели" към световната слава, личните му изпитания и наследството, което оставя след себе си.

В поредицата Боуик казва: "Брат ми често говореше за чувството на празнота или самота, което не успяваше да запълни. Той похарчи 7 милиона долара, за да се излекува. Толкова сериозно приемаше болестта си."

Думите ѝ показват до какви крайности е стигал Пери в усилията си да преодолее зависимостта от наркотици и алкохол. В мемоарите си от 2022 г., актьорът разказва, че проблемите му с упойващите вещества са започнали още в тийнейджърските му години и са се задълбочили след идването на славата.

Ролята му на Чандлър Бинг в "Приятели", излъчван в продължение на 10 сезона от 1994 до 2004 г., го превръща в една от най-големите телевизионни звезди. По думите на Боуик обаче актьорската професия е била и емоционален отдушник за брат ѝ по време на трудностите му. В откъс от документалната поредица тя споделя: "Когато разсмиваше хората, това го караше да се чувства добре."

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На 28 октомври 2023 г. Пери е открит в безсъзнание във джакузито в дома си в Пасифик Палисейдс. По-късно съдебният лекар на окръг Лос Анджелис заключава, че смъртта му е настъпила вследствие на остри ефекти на кетамина. Смъртта е определена като нещастен случай. Според съдебния лекар нивото на кетамин в кръвта му е било съпоставимо с количеството, използвано при обща анестезия. Пери е преминавал терапия с инфузии на кетамин, но последното известно лечение е било около седмица и половина по-рано, което е твърде дълъг период, за да обясни наличието на веществото в организма му.

Документалната поредица на Netflix ще представи човека зад образа на Чандлър чрез разказите на Боуик, дългогодишни приятели и творчески сътрудници на Пери. В нея ще бъдат включени и непоказвани досега снимки и видеозаписи от личния архив на семейството му.

Боуик споделя: "Отне ми време, докато се почувствам готова да разкажа тези спомени и какво беше да обичаш Матю през цялата сложност на живота му, да го виждаш като цялостна личност, а не само като Чандлър или като човек, който се бори със зависимост."

Тя допълва: "Като негова сестра, той оформи човека, който съм днес, човека, към когото се стремя, и работата, на която съм посветила живота си. Матю имаше прекрасно сърце и щедър дух. Дори в най-мрачните си моменти той все още можеше да те разсмее и да те накара да се почувстваш обичан."

По думите ѝ: "Надявам се тази поредица да помогне на всички, които го обичаха, лично или отдалеч, да оценят по-дълбоко кой беше той в действителност и какво наследство оставя."

Режисьорката Мери Робъртсън определя Пери като "един от комедийните гении на нашето време" и посочва, че публиката е познавала само част от неговата история. Тя обяснява: "Затова решихме да направим тази поредица, за да позволим на хората, които познаваха и обичаха Матю, да разкрият личността зад публичния образ."

"Приятели" се превръща в един от знаковите ситкоми в телевизионната история и прави шестимата си главни актьори световноизвестни. Финалният епизод привлича над 52 милиона зрители в САЩ. Десетилетия по-късно сериалът продължава да е сред предпочитаните заглавия в стрийминг платформите, запознавайки нови поколения с Чандлър, Рейчъл, Рос, Моника, Джоуи и Фийби. След края му Пери изгражда успешна кариера в холивудското кино.

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