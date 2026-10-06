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В ново интервю Майкъл Дъглас сподели някои тайни подробности за 26-годишния си брак с Катрин Зита-Джоунс. В разговор със "The Sunday Times" по повод представянето на новите си мемоари, озаглавени "One Helluva Ride", 82-годишният актьор бе попитан за кратката раздяла със съпругата му през 2013 г.

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На въпроса на изданието как "си е върнал" съпругата след раздялата, Дъглас отговаря лаконично: "Как така съм си я върнал? Решението беше взаимно. Знаете ли, имахме своите проблеми, но я обичам безкрайно, а и все пак - 25 години... Искам да кажа - не знам какво е семейното ви положение, но бракът изисква много усилия. Така че... добре сме. Всичко е наред. Това е всичко, което мога да кажа."

Двойката, която се запознава през 1998 г. и сключва брак през 2000 г., преминава през временна раздяла през 2013 г. след поредица от здравословни проблеми. През 2011 г. Зита-Джоунс разкрива, че се бори с депресия и е диагностицирана с биполярно разстройство от тип II, като същата година търси лечение в специализирано лечебно заведение. Дъглас пък се бори с рак, след като е диагностициран със заболяването през 2010 г.

През 2013 г., Зита-Джоунс отново постъпва в лечебно заведение, за да продължи лечението на биполярното си разстройство. По същото време Дъглас заявява в противоречиво интервю за вестник "Гардиън", че видът рак, от който е страдал, може да бъде причинен от орален секс. "Този ​​конкретен вид рак се причинява от HPV [човешки папиломен вирус], който всъщност се предава чрез кунилингус", казва той пред изданието.

Майкъл и Катрин преминаха пред много предизвикателства по време на брака си
Майкъл и Катрин преминаха пред много предизвикателства по време на брака си Снимка: Getty Images

По-късно актьорът се отмята от думите си и поднася публично извинение в интервю за списание "Event" през 2015 г. "Беше едно от онези неща... и много съжалявах за неудобството, което това причини на Катрин", казва той. Дъглас коментира и кратката им раздяла, като отбеляза: "Имахме малко премеждие по пътя. Проблемът в този бранш е, че всичко е толкова публично. Обичам Катрин толкова, колкото и преди - дори повече. И се надявам, че чувствата са взаимни. Успяхме да изгладим нещата - ако и двамата искат да разрешат проблемите и да подобрят връзката си, това е възможно. Но не става, ако усилията идват само от единия."

Двамата имат две деца - Дилън (на 26 г.) и дъщеря Карис (на 23 г.).

Наред с тези откровения, наскоро Майкъл Дъглас най-накрая призна, че е имал връзка с актрисата Катлийн Търнър по време на снимките на екшън-комедията от 1984 г. "Романсът на камъка".

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В откъс от своите мемоари, 82-годишният актьор разкрива, че е започнал афера с колежката си по време на снимачния процес, въпреки че по това време все още е женен за първата си съпруга Диандра Лукър. "Катлийн беше умна, забавна и секси, с дълбок, чувствен глас, който се превърна в нейна запазена марка. Харесах я веднага и помежду ни мигновено пламна привличане", спомня си Дъглас. Той отбелязва, че бракът му с Лукър по това време е бил в криза, както и че е имал връзка със сценаристката на "Романсът на камъка" Даян Томас, преди да срещне Търнър.

Майкъл описва положението си в началото на аферата с Търнър като "технически женен, но разделен" със съпругата си. "С Катлийн се влюбихме силно един в друг и започнахме връзка", признава той.

Въпреки невероятната химия помежду им обаче, двамата слагат край на отношенията си, след като Диандра се изправя пред Катлийн и заявява, че тя и Дъглас все още са женени и заедно. "Макар че с Диандра имахме сериозни проблеми във връзката си, трябваше да мислим за сина ни", споделя актьорът.

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Така Дъглас и Търнър поемат по различни пътища, а той се опитва да спаси брака си заради сина си Камерън. Въпреки че слагат край на романтичните си отношения, двамата се оказват изключително успешен тандем, който привлича публиката в кината - филмът "Романс за камъка" носи приходи от 115 милиона долара. Година по-късно те отново си партнират в продължението "Перлата на Нил", но поддържат отношенията си строго професионални. През 1989 г. снимат трети филм заедно - "Войната на семейство Роуз", който също се превръща в огромен касов успех.

В крайна сметка, през 1995 г. Лукър подава молба за развод с Дъглас след 18-годишен брак. Според различни източници, при раздялата Диандра получава 45 милиона долара и няколко имота.

Майкъл се запознава с актрисата Катрин Зита-Джоунс през 1999 г. и двамата сключват брак две години по-късно. През същата година се ражда синът им Дилън, а през 2003 г. - дъщеря им Карис Зита.

По-късно Дъглас и Търнър отново си партнират - този път на малкия екран в сериала на Netflix "Методът Комински". Докато популяризират сериала, те отново отричат ​​слуховете за минала любовна връзка, оставяйки въпроса като тайна, пазена в продължение на четири десетилетия.

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