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Майкъл Дъглас разкри, че е имал бурна любовна афера по време на снимките на класическия еротичен трилър от 1992 г. "Първичен инстинкт". Филмът, режисиран от Пол Верховен, проследява играта на котка и мишка между детектив (в ролята Дъглас) и заподозряна в убийство жена (в ролята Шарън Стоун).

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Въпреки че химията между главните актьори породи бурни спекулации за връзка в реалния живот, сега Дъглас разкрива, че сърцето му всъщност е било заето от друга жена. Актьорът сподели, че е влязъл в романтични отношения с колежката си Джийн Трипълхорн, която играе ролята на полицейския психолог и любовна тръпка на неговия герой. "Истината е, че се влюбих силно в Джийн въпреки разликата във възрастта ни от близо 20 години", признава Дъглас в новите си мемоари, озаглавени "One Helluva Ride".

По време на излизането на "Първичен инстинкт" Трипълхорн е на 28 години и неомъжена, докато Дъглас е на 47 и все още е женен за първата си съпруга - модела Диандра Лукър. В автобиографията си Дъглас признава, че е бил толкова "луд" по Трипълхорн, че е бил напът да напусне Лукър заради нея. В крайна сметка обаче той стига до заключението, че "най-лошото", което може да направи, е да скочи направо от тогавашния си 15-годишен брак в друга връзка.

Когато аферата започва, Трипълхорн "не искаше да се забърква с женен мъж, но аз я уверих, че с Диандра вече сме се разделили официално", казва Дъглас. Той описва брака си като "бурна връзка", белязана от толкова чести раздели и събирания, че е изгубил бройката им, като твърди, че на този етап двамата са водели "отделни животи" и са се виждали с други хора.

Въпреки опитите им да останат заедно заради 13-годишния си син Камерън, и двамата - според Дъглас - са разбирали, че връзката им върви към своя край. Въпреки това той е решен да избегне скандала и крие връзката си с Трипълхорн дори от колегите актьори и снимачния екип, като прекарва време насаме с нея в къщата, която е наел.

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"Макар че интимността ни в реалния живот беше невероятна, тя правеше заснемането на любовните сцени пред камерата истинско предизвикателство. Пред екипа Джийн беше толкова притеснена, че постоянно избухваше в неконтролируем смях", спомня си Дъглас. "Най-накрая тя спря да се смее и заснехме наситена секс сцена, в която късам дрехите ѝ и я хапя. Тя ме моли да спра, но аз не го правя."

Отбелязвайки, че ерата на координаторите по интимни сцени още не е била настъпила, Дъглас пише, че те все пак са имали "някаква представа за съгласие", но са заснели сцената по "старомодния начин" - след внимателни репетиции, при които всяко движение е било съгласувано преди самите снимки. "В момента, в който трябваше да я ухапя по тила, след всеки дубъл питах Жан дали е добре. След втория или третия път тя каза: "Майкъл, знаеш, че наистина можеш да ме ухапеш." Дъглас се вслушва в думите ѝ, но "сцената беше толкова напрегната и двамата бяхме толкова погълнати от нея, че тя не усещаше нищо" - въпреки синините, които на следващия ден екипът по грима и прическите е трябвало да прикрива.

Той споделя, че връзката му с Жан е продължила до края на снимачния процес, след което пътищата им са се разделили. "Но винаги ще я помня като невероятна актриса и наистина чудесна жена, с която имах щастието да прекарам време."

В крайна сметка Дъглас и Лукър се разделят три години след излизането на "Първичен инстинкт", а през 2000 г. той сключва брак с настоящата си съпруга Катрин Зита-Джоунс, от която има син Дилън и дъщеря Карис. Междувременно Трипълхорн се омъжва за колегата си от филма "Много лоши неща" (Very Bad Things) Лиланд Орсър през 2000 г., а две години по-късно двамата се сдобиват със син на име Огъст.

Дъглас уточнява, че макар да не е поддържал "кой знае каква връзка с Жан" след края на снимките на "Първичен инстинкт", той ѝ се е обадил, за да поиска разрешението ѝ да включи историята на романса им в книгата си, и тя се е съгласила (според списание People).

В книгата си "One Helluva Ride" Дъглас най-накрая признава и че е имал любовна афера с Катлийн Търнър по време на снимките на класиката от 1984 г. "Романс за камъка".

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