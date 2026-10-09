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Майкъл Дъглас и Роб Райнър са си оказвали взаимна подкрепа в тежки семейни моменти. В новите си мемоари One Helluva Ride 82-годишният Дъглас разказва, че е споделял с Райнър трудностите, които двамата са преживявали като бащи на синове с проблеми с наркотиците, сочи откъс, публикуван в понеделник от Los Angeles Times.

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Синът на Майкъл, 47-годишният Камерън Дъглас, се е борил със зависимост и е излежал седем години във федерален затвор по обвинения, свързани с наркотици.

"И двамата имахме синове със сериозни проблеми с наркотиците и в определени моменти и двамата бяхме стигнали до предела на силите си", пише Дъглас.

Звездата от "Уолстрийт" споделя в книгата, че разговорите им са били болезнени, но в крайна сметка са им помогнали да намерят утеха, докато преминавали през сложни периоди в семействата си.

"Това беше съкрушително откровение и за двама ни", пише той и допълва, че е знаел, че "си давахме известна утеха в трудните времена".

През годините Дъглас и Райнър са работили заедно и професионално. Райнър режисира Дъглас в романтичната комедия от 1994 г. "Американският президент". По-рано Дъглас говори за приятелството си с Райнър и за разговорите им относно синовете им в специално предаване на CBS News след смъртта на режисьора.

Тези разговори придобиват трагично значение, след като Роб и съпругата му Мишел Райнър са открити мъртви в дома си в Брентуд на 14 декември 2025 г. Полицията в Лос Анджелис установява, че двойката е станала жертва на убийство, а синът им Ник Райнър е арестуван по-късно същия ден. Прокуратурата твърди, че Ник е намушкал смъртоносно родителите си, преди да избяга от дома.

Разкритието идва в момент, когато Дъглас се подготвя да издаде мемоарите си, обхващащи близо 500 страници. В тях той проследява кариерата си в Холивуд, семейния си живот и някои от най-личните си преживявания. В мемоарите си Дъглас признава и за тайна любовна връзка. По време на снимките на филма "Романс за камъка" през 1984 г. той е имал отношения с партньорката си на екрана Катлийн Търнър.

Двамата преди това са отричали връзката, която е останала в тайна в продължение на десетилетия.

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