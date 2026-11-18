На 6 декември Мей Мъск ще се срещне с българската публика и ще разкаже за идеите зад новата си книга Timeless

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Мей Мъск, майката на предприемача Илон Мъск, ще посети България за първи път. На 6 декември тя ще бъде в София по покана на MDL Group, за да представи лично новата си книга Timeless.

Събитието е озаглавено "Мей Мъск: История без граници" и ще бъде посветено на идеите в книгата, свързани с личната промяна, увереността и възможността човек да започне отначало на всяка възраст.

В Timeless Мей Мъск споделя съвети за преодоляването на страха, освобождаването от токсични отношения и смелостта да отстояваме желанията си.

"За мен е истинско удоволствие да дойда в България за първи път. Животът непрекъснато ни учи, че всяка промяна е възможност да открием нови хоризонти и да станем по-добра версия на себе си. Надявам се моят опит да помогне на повече хора да повярват в собствената си устойчивост, да съберат смелостта да започнат начисто и да осъзнаят, че никога не е късно да пренапишат своята история", казва Мей Мъск.

"Гостуването на Мей Мъск в София е среща с една изключителна житейска философия и световен успех през поколенията. Пример за характер, стил, класа и човешка сила въпреки трудностите - Мей е символ на ценности и вдъхновение, които искаме да споделим с българската публика", коментира Илияна Алипиева, основател и президент на MDL Group.

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Родена в Канада и израснала в Южна Африка, Мей Мъск има над пет десетилетия кариера като модел. Тя е и диетолог с докторска степен по диететика. Животът ѝ преминава през няколко големи промени. След раздялата със съпруга си тя отглежда сама трите си деца - Илон, Кимбъл и Тоска, като едновременно с това продължава да гради професионалния си път.

Автобиографията ѝ, Жената, която има план", става международен бестселър. В нея Мей Мъск споделя уроците, които е научила за независимостта, увереността и смелостта да променяш посоката на живота си.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.