Източници съобщиха пред TMZ в четвъртък, че двамата музиканти ще си разменят брачни клетви на церемония в Южна Калифорния през този уикенд

3032 Снимка: Getty Images

Майли Сайръс и Макс Морандо са готови да сключат брак.

Източници съобщиха пред TMZ в четвъртък, че двамата музиканти ще си разменят брачни клетви на церемония в Южна Калифорния през този уикенд. Според изданието допълнителните подробности около планираната сватба все още се пазят в тайна.

Представители на Сайръс и Морандо не са отговорили веднага на запитванията за коментар, отправени от Page Six в четвъртък следобед.

Новината идва месеци след като майката на звездата от Hannah Montana, Тиш Сайръс, сякаш намекна, че двойката може вече да е сключила брак.

Както съобщава Daily Mail, по време на церемонията по откриването на звездата на Майли на Алеята на славата в Холивуд през май, 33-годишната изпълнителка на Flowers позира за снимки с Тиш и по-малката си сестра Бранди Сайръс. Тогава Тиш според сведенията възкликнала: "Ще доведем съпруга."

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След това 28-годишният Морандо позирал с носителката на "Грами", като в един момент нежно я целунал по бузата.

Сайръс и Морандо, които миналия месец изпълниха новата ѝ песен Let's Get Married в Hollywood Bowl, се запознават на среща на сляпо. Това разкрива певицата в интервю за Vogue през 2023 г. Двамата загатнаха за връзката си със съвместна снимка в Instagram от събитие на Gucci през ноември 2021 г. Месец по-късно бяха забелязани да се сближават по време на Miley's New Year's Eve Party в Маями.

След като изпълнителката на Wrecking Ball се появи с впечатляващ пръстен на премиерата на "Аватар 3" в Лос Анджелис през декември миналата година, Page Six потвърди годежа им.

Певицата обясни, че през четирите години, откакто е с Морандо, е преживяла "огромно израстване".

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