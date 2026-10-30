Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с рак, както съобщиха нейните представители

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По време на втория си разпродаден концерт в Hollywood Bowl в Лос Анджелис, състоял се в неделя, 18 октомври, Майли Сайръс разказа на публиката за лично преживяване, което я е убедило, че покойната ѝ кръстница Доли Партън все още е близо до нея.

В спалнята си Сайръс пази манекен на Партън, подарен ѝ от певицата за Коледа. Когато била сама, тя пуснала на телефона си видео с изпълнение на Доли Партън на хита Jolene от 1974 г., запалила свещ и поставила цвете до манекена. След това наум помолила кръстницата си да накара лампите да премигнат, ако е там. По думите на Сайръс, малко след това осветлението в коридора започнало да премигва. Нейният годеник Макс Морандо също видял случилото се, макар да не знаел какво точно е поискала тя от Партън. Певицата определила момента като доказателство, че все още усеща присъствието на своята кръстница.

Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка битка с рак, както съобщиха нейните представители. Новината за смъртта ѝ беше обявена от племенника ѝ Брайън Сийвър.

Партън става кръстница на Майли Сайръс, след като през 90-те години се сприятелява с баща ѝ Били Рей Сайръс по време на турне. Когато Майли се ражда през 1992 г., Били Рей моли Партън да поеме тази роля. Така започва близка лична и професионална връзка между двете.

По-късно Доли Партън се появява в сериала "Хана Монтана" като леля Доли, художествена версия на самата нея, редом до своята кръщелница. Според "Дисни" героинята е кръстница на Майли Стюарт в поредицата. Двете певици многократно са се изявявали заедно. На наградите "Грами" през 2019 г. Сайръс се присъединява към Партън за изпълнение на Jolene в рамките на трибют към кънтри легендата, избрана същата година за MusiCares Person of the Year. Те са и водещи на Miley's New Year's Eve Party по NBC на 31 декември 2022 г., с което посрещат заедно 2023 г. След смъртта на Партън Майли Сайръс продължава да отдава почит на своята кръстница, включително като изпълнява Jolene по време на концертите си в Hollywood Bowl.

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Двете изцяло разпродадени изяви в Hollywood Bowl бяха първите пълни концерти на Сайръс от близо четири години. Те отбелязаха и завръщането ѝ на сцената, докато тя промотира най-новия си албум Bass Persuades. По време на втория концерт певицата коментира и критиките към първата си изява, след като някои зрители се оплакали, че не е изпяла всеки ред от песните. Преди да започне следващата композиция, тя се пошегувала: "О, забравих, че трябва да пея всеки шибан ред."

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