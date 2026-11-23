Вестник "Дейли мейл" съобщи, че церемонията се е състояла в курорт в Палм Спрингс, който преди е бил собственост на Франк Синатра

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Певицата и актриса Майли Сайръс се омъжи за партньора си Макс Морандо на церемония в Калифорния, съобщава БТА, позовавайки се на информация на ДПА и медийни публикации.

Според тях сред гостите на частната церемония са били бащата на певицата Били Рей Сайръс и партньорката му Лиз Хърли.

Вестник "Дейли мейл" съобщава, че церемонията се е състояла в курорт в Палм Спрингс, който преди е бил собственост на Франк Синатра.

Майли Сайръс е носила бяла рокля, а гостите са спазили определения дрескод и са били облечени в черно.

Връзката между Майли Сайръс и Макс Морандо започва в края на 2021 г. Първите предположения, че двамата са двойка, се появяват, след като са забелязани зад кулисите на новогодишното телевизионно шоу на певицата по NBC. Година по-късно те вече не крият отношенията си, а през 2024 г. решават да заживеят под един покрив. Сайръс разказва, че се запознава с Морандо на среща, за която не знае кой ще бъде човекът отсреща.

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"За мен беше на сляпо, за него не съвсем", споделя тя.

През декември 2025 г. певицата потвърждава годежа им. Предложението е направено по време на тяхно пътуване до Киото, Япония.

Преди връзката си с Морандо, Майли Сайръс излиза с попзвездата Ник Джонас и певеца Коди Симпсън, се казва в публикациите. Тя беше омъжена за актьора Лиъм Хемсуърт. Те сключват брак през 2018 г., няколко месеца след като губят дома си в Малибу в резултат на горски пожар в Калифорния. Разделят се през следващата година, като разводът е финализиран през януари 2020 г., припомня ДПА.

Певицата и актрисата стана известна с ролята си в сериала "Хана Монтана". Кръстницата на Сайръс е Доли Партън.

След края на сериала "Хана Монтана", Майли Сайръс се отдаде на музикална кариера, като спечели три награди "Грами" и едно отличие БРИТ. Сред хитовете й са Wrecking Ball, Flowers, Party In The USA, отбелязва ДПА.

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