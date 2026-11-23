Майли Сайръс се омъжи за музиканта Макс Морандо
Вестник "Дейли мейл" съобщи, че церемонията се е състояла в курорт в Палм Спрингс, който преди е бил собственост на Франк Синатра
Певицата и актриса Майли Сайръс се омъжи за партньора си Макс Морандо на церемония в Калифорния, съобщава БТА, позовавайки се на информация на ДПА и медийни публикации.
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Според тях сред гостите на частната церемония са били бащата на певицата Били Рей Сайръс и партньорката му Лиз Хърли.
Вестник "Дейли мейл" съобщава, че церемонията се е състояла в курорт в Палм Спрингс, който преди е бил собственост на Франк Синатра.
Майли Сайръс е носила бяла рокля, а гостите са спазили определения дрескод и са били облечени в черно.
Връзката между Майли Сайръс и Макс Морандо започва в края на 2021 г. Първите предположения, че двамата са двойка, се появяват, след като са забелязани зад кулисите на новогодишното телевизионно шоу на певицата по NBC. Година по-късно те вече не крият отношенията си, а през 2024 г. решават да заживеят под един покрив. Сайръс разказва, че се запознава с Морандо на среща, за която не знае кой ще бъде човекът отсреща.
"За мен беше на сляпо, за него не съвсем", споделя тя.
През декември 2025 г. певицата потвърждава годежа им. Предложението е направено по време на тяхно пътуване до Киото, Япония.
Преди връзката си с Морандо, Майли Сайръс излиза с попзвездата Ник Джонас и певеца Коди Симпсън, се казва в публикациите. Тя беше омъжена за актьора Лиъм Хемсуърт. Те сключват брак през 2018 г., няколко месеца след като губят дома си в Малибу в резултат на горски пожар в Калифорния. Разделят се през следващата година, като разводът е финализиран през януари 2020 г., припомня ДПА.
Певицата и актрисата стана известна с ролята си в сериала "Хана Монтана". Кръстницата на Сайръс е Доли Партън.
След края на сериала "Хана Монтана", Майли Сайръс се отдаде на музикална кариера, като спечели три награди "Грами" и едно отличие БРИТ. Сред хитовете й са Wrecking Ball, Flowers, Party In The USA, отбелязва ДПА.