Близки до певицата се тревожат, че тя се вманиачава в опитите да получи знак от своята кръстница

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Опечалената Майли Сайръс отчаяно иска да се свърже с покойната си кръстница Доли Партън и дори обмисля да потърси помощта на медиум, съобщава RadarOnline.com.

Певицата изненада феновете си, като показа необичайна декорация в спалнята си - свещи, цветя и манекен на Доли в естествен ръст. По време на изява в "Холивуд Боул" тя разказала, че светлините започнали да мигат, след като помолила покойната кралица на кънтри музиката да ѝ даде знак, че е наблизо.

"Майли вярва, че Доли все още общува с нея", споделя източник пред RadarOnline.com. "Тя търси медиум, който да ѝ помогне да установи пряк контакт. Иска нещо повече от мигащи светлини."

Според източници обаче близките на певицата започват да се тревожат за нея.

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"Всички се притесняват, че тя се обсебва от опитите да се свърже с Доли, вместо да приеме, че вече я няма", обяснява човек от обкръжението ѝ.

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