Опечалената Майли Сайръс отчаяно иска да се свърже с покойната си кръстница Доли Партън и дори обмисля да потърси помощта на медиум, съобщава RadarOnline.com.
Певицата изненада феновете си, като показа необичайна декорация в спалнята си - свещи, цветя и манекен на Доли в естествен ръст. По време на изява в "Холивуд Боул" тя разказала, че светлините започнали да мигат, след като помолила покойната кралица на кънтри музиката да ѝ даде знак, че е наблизо.
"Майли вярва, че Доли все още общува с нея", споделя източник пред RadarOnline.com. "Тя търси медиум, който да ѝ помогне да установи пряк контакт. Иска нещо повече от мигащи светлини."