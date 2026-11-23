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През нова серия от болезнени раздели преминаха треньорите, участниците и зрителите на "Гласът на България". След като по време на драматичните вокални двубои Меди и Мария Илиева изпратиха вкъщи любимците на публиката харизматичната варненка Калина Станицветова и железния ветеран Людмил Дончев, те бяха изправени пред още тежки решения. Двамата треньори бяха първите, които се наложи да направят сериозна пресявка на отборите си по време на нокаутите. Всеки от тях влезе във фазата с по осем участници, от които обаче трябваше да остави само по трима полуфиналисти.

Този път всички претенденти за титлата "Гласът на България" и наградата от 30 000 евро се бориха с индивидуални изпълнения на избрана от тях песен, която предава личното им послание. Драматичните събития се въртяха около трите горещи стола, на които първо Мария, а после Меди трябваше да поставят един след друг участниците, които искат да оставят в надпреварата. След третото изпълнение във всеки отбор, когато и трите места бяха запълнени, обаче дойде време за тежките решения и неизбежни рокади, защото за да седне нов участник, друг трябваше да напусне "Гласът на България".

Така след поредица от мъчителни рокади, и Мария, и Меди се разделиха с още петима от участниците в отборите си. Поп дивата се сбогува с младия чаровник Андрей Манов, когото спаси от отпадане с кражба по време на вокалните двубои, както и с Йоанна Йовчева, Дона Тодорова, Франсис Кършалийска и Руслан Куманов. За местата на полуфиналисти в отбора ѝ се пребориха тийн надеждите Мартина Господинова и Жени Кринчева, и мъжкото трио Дежа Вю.

През същата сеч на горещите столове премина и отборът на Меди. След моменти на тежък размисъл попфолк идолът намери сили да се раздели със стария си авер Теофил Шабанов, младия Ангел Неделчев, лекаря Ясен Корабов, неустоимата Яница Русева и Виктория Асенова. Така той избра да продължи към полуфиналите с вокалните остриета Крум Крумов, Никола Попов и Диана Димитрова.

За местата на полуфиналисти в отбора на Мария се пребориха тийн надеждите Мартина Господинова и Жени Кринчева, и мъжкото трио Дежа Вю. Снимка: bTV

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В следващите нокаути през чистката на нокаутите трябва да преминат и отборите на Мастър Лечев и Дара. След това вече ще бъдат ясни всички 12 полуфиналисти, а след това треньорите в "Гласът на България" ще могат да си отдъхнат от тежките решения, защото оттук нататък изборът е в ръцете на зрителите и се определя от техния вот. Публиката получава и правото да избере една песен, с която ще се представи полуфиналист по време на концертите на живо. Това става с гласуване в Музикалната банка в приложението bTV Plus.

Меди избра да продължи към полуфиналите с вокалните остриета Крум Крумов, Никола Попов и Диана Димитрова Снимка: bTV

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