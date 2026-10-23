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Меган Маркъл заяви, че е "дълбоко разстроена" от разследването за детска порнография срещу отчуждения си баща Томас Маркъл. Тя посочи, че сходни обвинения срещу него, отправени преди осем години, са я накарали да прекъсне отношенията си с него.

Бащата на Меган Маркъл е разследван за детска порнография
Виж още Бащата на Меган Маркъл е разследван за детска порнография

"През 2018 г. до столичната полиция и отдела за защита на кралското семейство и специализирана защита беше изпратено писмо", каза 45-годишната Меган в изявление пред Page Six. "По-късно то беше споделено с мен. В него се съдържаха обезпокоителни и тревожни твърдения за баща ми, а аз получих уверения, че те се разследват."

"Надявам се вече да стане ясно, че въпреки изопачаването на фактите от някои медии през годините, дистанцията ми от баща ми и решението ми той да няма контакт с децата ни имаха само една причина: да ги защитя", добави майката на две деца. "Вярвах, че властите правят същото и за останалите семейства."

Меган и баща ѝ Томас Маркъл
Меган и баща ѝ Томас Маркъл Снимка: Скрийнот The Sun

Меган обясни, че макар мащабът на разкритото сега да е "по-отвратителен, отколкото човек би могъл да си представи", тя се надява "правосъдието да възтържествува напълно, а основният приоритет да останат безопасността и защитата на невинните деца".

Тя допълни, че мислите й са с всички деца, които може да са били пострадали. Меган се омъжи за принц Хари през същата година, в която според твърденията е получила писмото за Томас. Той не присъства на сватбата на кралската двойка. Херцозите на Съсекс посрещнаха сина си Арчи през 2019 г., а дъщеря си Лилибет през 2021 г.

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