"Тя е съкрушена. Това е нейният баща, човек, на когото е вярвала от детството си и с когото е била много близка в продължение на години", заяви пред People източник, близък до херцогинята на Съсекс

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Меган Маркъл е "съкрушена" от обвиненията срещу баща си Томас Маркъл, който беше арестуван по подозрение в притежание на материали със сексуално насилие над деца.

"Тя е съкрушена. Това е нейният баща, човек, на когото е вярвала от детството си и с когото е била много близка в продължение на години", заяви пред People източник, близък до херцогинята на Съсекс.

"Обвиненията са опустошителни за нея. Изпитва огромна тъга", допълни той.

Според източника 45-годишната Меган се опитва да се справи с тежката ситуация, като разчита на подкрепата на семейството и приятелите си. Твърди се, че тя е готова да съдейства на властите в разследването срещу баща си, както вече е направила и майка ѝ Дория Рагланд.

70-годишната Рагланд е помогнала на ФБР да разпознае бившия си съпруг на снимки, свързани със сексуално насилие над деца.

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"Меган и майка ѝ са много близки. Те се подкрепят взаимно", разказва източникът пред People.

По думите му след преместването си в Англия херцогинята все по-силно усеща липсата на майка си. Двете поддържат честа връзка по телефона, но Меган би искала да прекарват повече време заедно.

Междувременно 82-годишният Томас Маркъл беше арестуван във Флорида на 6 ноември по обвинение в притежание на детска порнография. Според разсекретени съдебни документи разследващите са открили в две складови помещения в района на Лос Анджелис снимки и други материали със сексуално насилие над деца.

В наказателната жалба, внесена от специален агент на ФБР, се посочва, че сред тях има сексуално експлицитни изображения, на които се вижда мъж, идентифициран като Томас Маркъл, заедно с момичета в предпубертетна възраст.

След ареста си той се яви пред съда във Флорида, но тогава не беше взето решение по въпроса за признаването на вината му. Съдията го освободи под лична гаранция, като му наложи домашно задържане в центъра за грижи за възрастни хора, където пребивава, както и електронно наблюдение.

Няколко дни по-късно обаче Томас преряза електронната си гривна. Заради нарушаването на условията за освобождаване съдът отмени гаранцията му и разпореди той да остане в ареста до следващите съдебни процедури.

"Предварителното му освобождаване беше отменено и той остава в ареста", заяви говорител на прокуратурата на САЩ във Флорида пред Page Six.

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