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Меган Маркъл отменя участието си в съвместно изказване със съпруга си, британския принц Хари, пред Европейския парламент (ЕП) в Брюксел, посветено на безопасността на децата в интернет, като причината е, че "не се чувства достатъчно силна" след ареста на баща си, съобщава ДПА.

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Херцогинята ще присъства на събитието заедно с Хари, но е решила да не взема думата, след като в петък баща ѝ Томас Маркъл се яви пред съд в САЩ по обвинение в притежание на материали, свързани с насилие над деца. "В момента тя не е достатъчно стабилна емоционално, за да се появява пред публика", разкрива източник на вестник "Телеграф", цитиран от БТА.

Предвиждаше се Хари и Меган заедно да произнесат ключова реч пред ЕП. Това щеше да бъде първата публична поява на Меган, след като обвиненията срещу баща й станаха известни. След промяната Хари ще държи сам слово при откриването на арт инсталацията Lost Screen Memorial ("Мемориал на изгубения екран"), посветена на деца, загубили живота си вследствие на вреди, претърпени в интернет пространството.

Наскоро Меган каза, че е "дълбоко разстроена" от твърденията, че в бившия дом на баща ѝ са били открити материали със сексуално насилие над деца. Тя разкри, че през 2018 г. до лондонската полиция е било изпратено писмо, съдържащо "обезпокоителни твърдения" по негов адрес.

Меган, която е американска гражданка и звезда от телевизионния сериал "Костюмари" (Suits), се омъжи за Хари в замъка Уиндзор през 2018 г. Двамата имат две деца - принц Арчи и принцеса Лилибет.

Баща ѝ, който е бивш телевизионен режисьор по осветлението и оператор, не присъства на сватбата. Меган каза, че е решила да се дистанцира от него, за да защити децата си.

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