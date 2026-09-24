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Меган Маркъл може би има нова възможност пред себе си, след като се завърна във Великобритания.

Преди заедно с принц Хари да водят церемонията по връчването на наградите WellChild Awards 2026, телевизионната водеща Габи Рослин шеговито предложи на 45-годишната херцогиня на Съсекс потенциална нова работа - да води предаване по една от любимите ѝ британски радиостанции.

"Искаш ли да водиш предаване по Magic?", попита първоначално 62-годишната Рослин 42-годишния Хари в клип, споделен в YouTube. След това бързо насочи въпроса към съпругата му: "Съпругата ти може да води предаване по Magic. Тя обожава Magic."

"Какво предаване би искала да води?", попита Рослин.

"Не сме говорили за това, но мога да ѝ предам идеята", отвърна Хари.

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"Коледа! Коледно предаване!", предложи ентусиазирано Рослин, предизвиквайки усмивка у Хари. Той шеговито я попита дали шефът ѝ не ѝ е подсказал идеята, след което погледна към него и добави: "Ще трябва да си поговорим."

Макар Хари да не пое никакви ангажименти от името на съпругата си, идеята Меган да води предаване по Magic всъщност не изглежда чак толкова невероятна. Херцогинята не крие любовта си към радиостанцията. Всъщност Magic FM е сред нещата, които тя казва, че ѝ липсват най-много, откакто напусна Великобритания и се премести в Съединените щати.

"Честно казано, едно от нещата, които ми липсват най-много от Обединеното кралство, е радиостанцията Magic, сподели Меган със звездата от Queer Eye Тан Франс във втория сезон на сериала си в Netflix With Love, Meghan.

"Magic FM? Уау. Съжалявам, че го казвам публично, но това е такава бабешка радиостанция", пошегува се 43-годишният Франс.

"Аз ще бъда тази баба", отвърна Меган.

Изглежда, че Magic продължава да присъства и в музикалния фон на семейството, откакто Хари и Меган се върнаха във Великобритания. В клип в Instagram, публикуван във вторник, 22 септември, водещите на Magic Radio Breakfast Гок Уан и Хариет Скот разказаха още подробности от разговора си с Хари ден по-рано. Уан допълни, че Хари небрежно споменал, че двамата слушат радиото сутрин, и се пошегува: "На практика той я обожава!"

Меган вече е разказвала пред People и за още една радиопрограма, която харесва. В ексклузивно интервю от март 2025 г. тя сподели, че освен Magic обича и Mom Jeans на SiriusXM - предаване с ретро рок и поп хитове от края на 80-те и началото на 90-те години. Музикалните предпочитания на майка им явно са започнали да влияят и на децата ѝ. Принц Арчи, който е на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5, вече проявяват интерес към любимата музика на Меган.

"Преди в колата слушахме само Kidz Bop от сутрин до вечер", разказа Меган пред People. "Сега, когато ги водя или взимам, дори Лили казва: "Можем ли да слушаме Mama Jeans?". А аз ѝ отговарям: "Да, разбира се, че можем!"

Габи Рослин обаче не е първият човек от Magic, който отправя предложение към херцогинята. След като Меган спомена радиостанцията миналата година, директорът по съдържанието на Magic Пол Силвестър публично я покани да стане водеща.

"Офертата е на масата. Ако херцогинята иска да води предаване, тя е повече от добре дошла", заяви Силвестър по време на конференцията Tuning In на Radiocentre.

По-късно той потвърди думите си и в X, където в отговор на публикация, цитираща предложението му, написа: "Наистина казах точно това."

Everyone is welcome to the Mgaic Radio family. https://t.co/3vyL1szvEr — Paul Sylvester (@paulsylvester75) September 22, 2026

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.