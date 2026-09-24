На въпроса как е било да растеш под комунистически режим и дали този опит е дал на източноевропейците различно отношение към свободата, Мелания отговори, че детството ѝ е било положително

14945 Снимка: БТА/АП

Първата дама Мелания Тръмп заяви преди броени дни, че е имала много красиво детство, израствайки под комунистическия режим в Словения, като сподели лични размисли за политическата система, която съпругът ѝ, президентът Доналд Тръмп, неведнъж е посочвал като заплаха за Съединените щати.

"Израснах под комунистическия режим и всъщност не ми е липсвало нищо", каза Мелания пред Fox News Business. "Смятам, че съм имала много красиво детство."

На въпроса как е било да растеш под комунистически режим и дали този опит е дал на източноевропейците различно отношение към свободата, Мелания отговори, че самото ѝ детство е било положително.

"Не беше толкова свободно, колкото е сега тук, в Съединените щати", добавя тя. "Това е друго време. Но когато аз растях, не беше така."

Коментарите на Мелания идват в момент, когато комунизмът се превърна в повтаряща се тема в политическата реторика на президента Тръмп. Доналд Тръмп многократно е използвал думата "комунист", когато критикува демократите.

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В речта си по случай 4 юли Тръмп заяви: "Комунизмът е губеща система и винаги ще бъде." Той добави, че американските войници не са се борили срещу комунизма по света, за да може сега тази заплаха да се появи в Америка. Той даже нападна Демократическата партия, че се превръща в комунистическа, и нарече някои демократи "твърдолинейни, безбожни комунисти".

Мелания разказа и за живота си като първа дама в интервюто за Fox News Business, като сподели пред водещата Тейлър Ригс, че постоянно работи, понякога за сметка на времето със семейството си. Ригс отбеляза натоварения график на първата дама и я определи като вдъхновение за младите майки, които се опитват да се справят с всичко. Тя попита Мелания дали все още се опитват да се събират като семейство на вечеря.

"Съпругът ми работи, понякога е в Овалния кабинет до 21:30 часа", каза Мелания. "Опитваме се да намерим време, но то става все по-малко."

Първата дама добави, че ограниченията във времето, което прекарват със семейството си, са приемлива цена, тъй като са във Вашингтон, за да работят и да вършат добра работа, а това е приоритетът им в момента. Що се отнася до времето със семейството, Мелания посъветва родителите с натоварено професионално ежедневие да планират моменти, които да прекарват заедно, тъй като всеки може да бъде много зает.

Мелания е родена като Мелания Кнавс в Ново Место, Словения, през 1970 г. и е израснала в бивша Югославия. По-късно, през 90-те години, тя се мести в Съединените щати, за да продължи кариерата си на модел, и става американска гражданка през 2006 г. Омъжва се за Тръмп през 2005 г., но връзката ѝ с него е от 1998 г.

20 януари 2025 г. - Доналд Тръмп целува Мелания Тръмп по време на встъпването си в длъжност в ротондата на Капитолия на САЩ Снимка: Getty Images

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