Събитието премина под знака на благодарността към военните и посланията за мир

22174 Снимка: Getty Images

Мелания Тръмп даде началото на празничния сезон в Белия дом с посрещането на традиционната коледна елха и участие в благотворителна инициатива в подкрепа на американските военнослужещи. Събитието премина под знака на благодарността към военните и посланията за мир.

"Децата на Америка трябва да наследят мир", заяви първата дама по време на инициатива на Американския Червен кръст за подготовка на празнични колети за военнослужещите.

Облечена в карирано палто, Мелания се присъедини към съпругите на американски военни, за да помогне с опаковането на подаръчните кутии. В инициативата участваха още втората дама Уша Ванс, Кейти Милър - съпругата на началника на кабинета Стивън Милър, и Дженифър Хегсет, съпруга на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

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Двете първи дами обиколиха хангара във военновъздушната база "Андрюс", където се проведе събитието, разговаряха с доброволците и се включиха в подготовката на колетите. В един момент Мелания и Уша едва не се сблъскаха, но приеха ситуацията с усмивка и продължиха срещите си с участниците.

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В края на инициативата двете подписаха празнични картички, предназначени за американските военнослужещи.

Междувременно празничната подготовка в президентската резиденция вече е в ход. Коледни венци украсиха прозорците на Белия дом, а служителите поставиха светлини и гирлянди в своите офиси.

Тази година Мелания избра темата "Американски разцвет" за коледната украса, която ще бъде представена официално след Деня на благодарността. В понеделник първата дама посрещна и традиционната коледна елха на Белия дом. Дървото пристигна с карета, която го докара по алеята пред президентската резиденция.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Президентското семейство планира да прекара Деня на благодарността в имението "Мар-а-Лаго" във Флорида, както прави традиционно. Преди това президентът Доналд Тръмп ще участва в специална церемония в Белия дом, по време на която ще помилва две пуйки по случай празника.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.