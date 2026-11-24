Мелания Тръмп откри коледния сезон в Белия дом (снимки/видео)
Събитието премина под знака на благодарността към военните и посланията за мир
Мелания Тръмп даде началото на празничния сезон в Белия дом с посрещането на традиционната коледна елха и участие в благотворителна инициатива в подкрепа на американските военнослужещи. Събитието премина под знака на благодарността към военните и посланията за мир.
Първа сред дамите
"Децата на Америка трябва да наследят мир", заяви първата дама по време на инициатива на Американския Червен кръст за подготовка на празнични колети за военнослужещите.
Облечена в карирано палто, Мелания се присъедини към съпругите на американски военни, за да помогне с опаковането на подаръчните кутии. В инициативата участваха още втората дама Уша Ванс, Кейти Милър - съпругата на началника на кабинета Стивън Милър, и Дженифър Хегсет, съпруга на министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Двете първи дами обиколиха хангара във военновъздушната база "Андрюс", където се проведе събитието, разговаряха с доброволците и се включиха в подготовката на колетите. В един момент Мелания и Уша едва не се сблъскаха, но приеха ситуацията с усмивка и продължиха срещите си с участниците.
В края на инициативата двете подписаха празнични картички, предназначени за американските военнослужещи.
Междувременно празничната подготовка в президентската резиденция вече е в ход. Коледни венци украсиха прозорците на Белия дом, а служителите поставиха светлини и гирлянди в своите офиси.
Тази година Мелания избра темата "Американски разцвет" за коледната украса, която ще бъде представена официално след Деня на благодарността. В понеделник първата дама посрещна и традиционната коледна елха на Белия дом. Дървото пристигна с карета, която го докара по алеята пред президентската резиденция.
Президентското семейство планира да прекара Деня на благодарността в имението "Мар-а-Лаго" във Флорида, както прави традиционно. Преди това президентът Доналд Тръмп ще участва в специална церемония в Белия дом, по време на която ще помилва две пуйки по случай празника.