Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Мелания Тръмп отново се оказа в центъра на общественото недоволство, след като беше представен трейлърът на новия документален сериал за нея в Amazon Prime Video. Проектът предизвика лавина от иронични коментари в социалните мрежи, а критиците го определиха като поредната изява на суета, от която никой не се нуждае.

Ciné

Двусерийният проект "Melania: The Series" ще направи премиерата си на 20 ноември. Той включва неизлъчвани досега кадри и допълнителни материали, останали извън документалния филм за първата дама, който излезе по кината през януари. Лентата проследява 20-те дни преди встъпването на Доналд Тръмп във втория му президентски мандат през януари 2025 г.

Първият епизод носи заглавието "Семейство и доверие". Според представянето на Amazon зрителите ще видят как съпругата на американския президент определя приоритетите си в подготовката за завръщането си в Белия дом. В същото време доверието е подложено на изпитание, а Мелания трябва да защити най-близките си хора, докато се адаптира към изискванията на властта.

Вторият епизод, озаглавен "Гордост и чест", ще се фокусира върху първите действия на Мелания като първа дама непосредствено след церемонията по встъпването в длъжност.

Новият сериал се появява на фона на разочароващото представяне на документалния филм "Мелания" в боксофиса. Продукцията привлече значителен интерес сред привържениците на движението MAGA през първата си седмица и реализира приходи от около 7 млн. долара в американските киносалони.

Още през следващата седмица обаче приходите спаднаха рязко. В крайна сметка филмът събра общо едва 15,4 млн. долара в Северна Америка, преди да се появи в платформата Prime Video през март.

В трейлъра на новия сериал Мелания се появява със слънчеви очила и отправя загадъчно послание: "Всеки иска да бъде близо до властта, а понякога това може да бъде много опасно." Специално място във видеото е отделено и на сина й Барън. Кадри с младия студент се редуват с думите на майка му: "Той е моят приоритет. Винаги ще бъде моят приоритет."

В края на трейлъра първата дама отправя въпроса: "И така, какво бихте искали да знаете?", а глас зад кадър обещава на зрителите "нови, невиждани досега моменти" от строго пазения личен живот на Мелания.

Реакциите под публикацията в Инстаграм бяха предимно негативни. Потребителите не скриха скептицизма си към новия проект, като мнозина поставиха под въпрос необходимостта от продължение след слабия боксофис резултат на първия филм.

"Не си ли научиха урока от филма, който никой не искаше да гледа?", написа един от коментиращите. Друг коментар гласи: "Няма да го гледам дори да ми платят."

Сред критичните реакции все пак имаше и положителни мнения. "Ще го гледам. Трябва да подкрепяме първите дами. Те винаги остават на заден план. Харесва ми да ги виждам и в действие", написа един от малкото защитници на проекта.

Според публикацията Amazon е инвестирала внушителните 75 млн. долара в първоначалния документален филм за Мелания Тръмп. Новият сериал може да се разглежда като опит платформата да привлече допълнителен интерес към продукцията и да възвърне част от вложените средства.

Перспективите обаче остават несигурни на фона на политическите сътресения в САЩ и спадащата популярност на Доналд Тръмп, твърди изданието.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки) Днес
Държавни почести за Вежди Рашидов на поклонението в Народния театър (снимки)
94896
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка Корнер
Феноменалната Мира спечели 11 поредни гейма и разби Сабаленка
12244
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие" Бизнес
Кабинетът подхвана съкращенията от Митниците, НАП и Фонд "Земеделие"
18260
Коя е Алис Хуанг и защо отношенията ѝ с шефа на Nvidia предизвикаха разследване IT
Коя е Алис Хуанг и защо отношенията ѝ с шефа на Nvidia предизвикаха разследване
1898
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството Impressio
Носителят на "Букър" Майкъл Джон Харисън каза, че не вижда надежда за човечеството
1588
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме URBN
Роботите, които знаят повече за хората, отколкото предполагаме
165
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада Trip
Потайностите на Родопите: Огън, кръст и камък в Свещената триада
2448
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат Вкусотии
Есен в чиния: Крем супа от печена тиква и сандвич с бурата, който се топи в устат
3145
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември Zodiac
Парите се връщат при 6 зодии през втората половина на ноември
2071
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната Времето
Жълт код за силен вятър е обявен за утре в 22 области в страната
4028