Проектът предизвика лавина от иронични коментари в социалните мрежи, а критиците го определиха като поредната изява на суета, от която никой не се нуждае

4684 Снимка: БТА/AP

Мелания Тръмп отново се оказа в центъра на общественото недоволство, след като беше представен трейлърът на новия документален сериал за нея в Amazon Prime Video. Проектът предизвика лавина от иронични коментари в социалните мрежи, а критиците го определиха като поредната изява на суета, от която никой не се нуждае.

Двусерийният проект "Melania: The Series" ще направи премиерата си на 20 ноември. Той включва неизлъчвани досега кадри и допълнителни материали, останали извън документалния филм за първата дама, който излезе по кината през януари. Лентата проследява 20-те дни преди встъпването на Доналд Тръмп във втория му президентски мандат през януари 2025 г.

Първият епизод носи заглавието "Семейство и доверие". Според представянето на Amazon зрителите ще видят как съпругата на американския президент определя приоритетите си в подготовката за завръщането си в Белия дом. В същото време доверието е подложено на изпитание, а Мелания трябва да защити най-близките си хора, докато се адаптира към изискванията на властта.

Вторият епизод, озаглавен "Гордост и чест", ще се фокусира върху първите действия на Мелания като първа дама непосредствено след церемонията по встъпването в длъжност.

Новият сериал се появява на фона на разочароващото представяне на документалния филм "Мелания" в боксофиса. Продукцията привлече значителен интерес сред привържениците на движението MAGA през първата си седмица и реализира приходи от около 7 млн. долара в американските киносалони.

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Още през следващата седмица обаче приходите спаднаха рязко. В крайна сметка филмът събра общо едва 15,4 млн. долара в Северна Америка, преди да се появи в платформата Prime Video през март.

В трейлъра на новия сериал Мелания се появява със слънчеви очила и отправя загадъчно послание: "Всеки иска да бъде близо до властта, а понякога това може да бъде много опасно." Специално място във видеото е отделено и на сина й Барън. Кадри с младия студент се редуват с думите на майка му: "Той е моят приоритет. Винаги ще бъде моят приоритет."

В края на трейлъра първата дама отправя въпроса: "И така, какво бихте искали да знаете?", а глас зад кадър обещава на зрителите "нови, невиждани досега моменти" от строго пазения личен живот на Мелания.

Реакциите под публикацията в Инстаграм бяха предимно негативни. Потребителите не скриха скептицизма си към новия проект, като мнозина поставиха под въпрос необходимостта от продължение след слабия боксофис резултат на първия филм.

"Не си ли научиха урока от филма, който никой не искаше да гледа?", написа един от коментиращите. Друг коментар гласи: "Няма да го гледам дори да ми платят."

Сред критичните реакции все пак имаше и положителни мнения. "Ще го гледам. Трябва да подкрепяме първите дами. Те винаги остават на заден план. Харесва ми да ги виждам и в действие", написа един от малкото защитници на проекта.

Според публикацията Amazon е инвестирала внушителните 75 млн. долара в първоначалния документален филм за Мелания Тръмп. Новият сериал може да се разглежда като опит платформата да привлече допълнителен интерес към продукцията и да възвърне част от вложените средства.

Перспективите обаче остават несигурни на фона на политическите сътресения в САЩ и спадащата популярност на Доналд Тръмп, твърди изданието.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.