Империята на звездата включва увеселителен парк, хотел и музей, чието откриване се очаква скоро

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Мениджърът на легендата на кънтри музиката Доли Партън, която почина през август, е оттеглил гражданския иск, заведен срещу племенника на певицата, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

В жалбата, подадена през септември от Дани Нозел - дългогодишен мениджър на Доли Партън, нейният племенник Брайън Сийвър е обвинен в заплахи с цел да присвои финансовата империя на звездата. Тя включва, освен всичко останало, увеселителен парк, хотел и музей, чието откриване се очаква скоро.

Сийвър, който през август съобщи за смъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст, години наред е отговарял за охраната на имотите на изпълнителката, но според сайта Ти Ем Зи внезапно е бил уволнен. Според съдебните документи Брайън Сийвър е отправял "заплахи", включително чрез SMS, в който е предупреждавал, че ще се превърне в "ръка на отмъщението за цялото семейство", пише "Ню Йорк таймс".

В рамките на това дело съдия беше издал временна ограничителна заповед срещу Сийвър, която е отменена от съд в Нашвил, съобщават редица американски медии на фона на конфликта относно наследството на певицата.

През цялата си музикална кариера, белязана от множество хитове, Доли Партън изгражда истинска империя, най-емблематичната част от която е тематичния парк "Доливуд" в родния й щат Тенеси, който посреща близо четири милиона посетители годишно.

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Според специализираното издание "Форбс" състоянието на певицата се оценява на 450 милиона долара.

Съпругът на Доли Партън, Карл Дийн, почина миналата година. Двойката нямаше деца, припомня АФП.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.