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Мениджърът на легендата на кънтри музиката Доли Партън, която почина през август, е оттеглил гражданския иск, заведен срещу племенника на певицата, предадоха Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

Съдебен спор

В жалбата, подадена през септември от Дани Нозел - дългогодишен мениджър на Доли Партън, нейният племенник Брайън Сийвър е обвинен в заплахи с цел да присвои финансовата империя на звездата. Тя включва, освен всичко останало, увеселителен парк, хотел и музей, чието откриване се очаква скоро.

Сийвър, който през август съобщи за смъртта на Доли Партън на 80-годишна възраст, години наред е отговарял за охраната на имотите на изпълнителката, но според сайта Ти Ем Зи внезапно е бил уволнен. Според съдебните документи Брайън Сийвър е отправял "заплахи", включително чрез SMS, в който е предупреждавал, че ще се превърне в "ръка на отмъщението за цялото семейство", пише "Ню Йорк таймс".

В рамките на това дело съдия беше издал временна ограничителна заповед срещу Сийвър, която е отменена от съд в Нашвил, съобщават редица американски медии на фона на конфликта относно наследството на певицата.

През цялата си музикална кариера, белязана от множество хитове, Доли Партън изгражда истинска империя, най-емблематичната част от която е тематичния парк "Доливуд" в родния й щат Тенеси, който посреща близо четири милиона посетители годишно.

Според специализираното издание "Форбс" състоянието на певицата се оценява на 450 милиона долара.

Съпругът на Доли Партън, Карл Дийн, почина миналата година. Двойката нямаше деца, припомня АФП.

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