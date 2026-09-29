Част от тях написаха в социалните мрежи, че няма да присъстват на концертите заради отправените през последните години обвинения в сексуално и домашно насилие срещу музиканта

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Метъл групата Slipknot обяви ново световно турне, в което като подгряващ изпълнител ще се включи американският музикант Мерилин Менсън, но това решение предизвика остри реакции сред част от феновете, предаде Би Би Си, цитиран от БТА.

Осемчленната група, известна с маските, които музикантите носят по време на концертите си, ще изнесе няколко концерта заедно с Менсън, включително на стадион "Уембли" в Лондон. Той ще се присъедини към групата и на някои от датите от южноамериканската част на турнето, в което ще участва и метълкор групата Hatebreed.

Обявяването на Менсън като част от състава предизвика негативни реакции сред някои фенове на Slipknot. Част от тях написаха в социалните мрежи, че няма да присъстват на концертите заради отправените през последните години обвинения в сексуално и домашно насилие срещу музиканта. Мерилин Менсън, чието истинско име е Брайън Уорнър, категорично отрича обвиненията.

Сред жените, отправили публични обвинения срещу него, е актрисата Евън Рейчъл Уд, с която Менсън е имал връзка, започнала през 2007 г. През 2021 г. Уд каза, че музикантът я е подлагал на насилие и я е манипулирал. Менсън отхвърли твърденията като "ужасяващи изкривявания на реалността" и каза, че интимните им отношения винаги са били по взаимно съгласие.

След публикацията на Уд и други жени отправиха подобни обвинения срещу музиканта.

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Менсън заведе дело за клевета срещу Уд и друга жена, като ги обвини, че са се представяли за агенти на ФБР и са фалшифицирали федерални документи. Съдът отхвърли част от исковете му, а през 2024 г. делото приключи със споразумение, по силата на което Менсън се съгласи да плати съдебните разноски на Уд.

През миналата година прокуратурата на Лос Анджелис обяви, че няма да повдига наказателни обвинения срещу Менсън след края на четиригодишното разследване.

В социалните мрежи някои фенове на Slipknot приветстваха избора на подгряващите изпълнители, докато други изразиха разочарование от включването на Менсън. Част от почитателите на групата посочиха, че няма да закупят билети за концертите заради участието му, пише още Би Би Си.

8 февруари 2006 г. - Slipknot позира с наградата си за най-добро метъл изпълнение на 48-ите годишни награди "Грами" Снимка: Getty Images

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