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Медиите на Острова съобщиха, че Томас Маркъл-старши е настанен в дом за грижи за хора с деменция. Според водещ юрист, това може да затрудни разследването на ФБР срещу бащата на херцогинята на Съсекс във връзка с обвинения в сексуално посегателство над деца.

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82-годишният Томас Маркъл, който от май насам се намираше в рехабилитационен център във Флорида след ампутация на долната част на левия си крак, в края на миналата седмица е бил преместен в друго заведение в щата, специализирано в грижи за хора с проблеми с паметта, съобщава The Sun.

Стана ясно, че му е поставена диагноза деменция, след като синът му, Томас Маркъл-младши, съобщи на полицията, че е открил материали, свързани със сексуално насилие над деца, сред вещите на баща си във Филипините. Двамата са живели там, докато Томас Маркъл-старши - бивш тв и киноосветител - не се завръща в САЩ след претърпяната ампутация.

Спенсър Кувин, адвокат от Флорида, който представлява жертви на финансиста педофил Джефри Епстийн, предупреди, че "когнитивните проблеми" на Маркъл могат да попречат на полицията да го разпита. "Не може просто да нахлуете в специализирано заведение за хора с деменция и да проведете разпит. Всеки добър адвокат би могъл да постигне анулиране на такъв разпит, а от ФБР са наясно с това", заяви той.

Прокурори във Филипините заявиха, че ако бъде признат за виновен в притежание на материали, свързани със сексуално насилие над деца, Маркъл ще бъде съден с "цялата строгост на закона". За това престъпление се предвижда наказание до 12 години лишаване от свобода.

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