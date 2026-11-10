Балканската легенда идва за голям концерт в Самоков на 12 декември с най-големите си хитове за една незабравима вечер

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"Много обичам България! Българите много ме обичате - и аз ви обичам!" С това искрено признание Миле Китич отново показа специалната си връзка с българската публика в наскоро дадено интервю.

След повече от пет десетилетия на музикалната сцена сръбската звезда продължава да бъде сред най-разпознаваемите и обичани изпълнители на Балканите. В разговора той разкрива и по-непознатата си страна - извън сцената е съвсем обикновен и земен човек, а зад сценичния образ стои артист, който никога не е губил уважението си към хората и публиката.

На 12 декември 2026 г. Миле Китич ще се срещне отново с българските си почитатели в голям концерт в новата Арена "СамЕлион" в Самоков. Това ще бъде първото голямо музикално събитие на сцената на залата, а обещанието е за истински балкански празник с много музика, настроение и незабравими емоции.

В програмата ще звучат едни от най-големите хитове на изпълнителя, сред които "Kraljica trotoara", "Vuk samotnjak", "Zlato, srebro, dukati", "Plava ciganka", "Šampanjac" и "Kilo dole kilo gore" - песни, които поколения почитатели пеят заедно с него.

Очаква се вечерта да събере фенове от цяла България, които ще имат възможност да преживеят на живо енергията и неподражаемото присъствие на една от големите звезди на балканската музика.

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Концертът е на 12 декември 2026 г. от 20:00 ч. в Арена "СамЕлион", Самоков. Билетите са на цени от 35 евро, като се предлагат и специални VIP маси за компании.

Билети се продават в мрежата на Eventim.bg.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.