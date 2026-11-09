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Мишел Пфайфър разказва пред RadarOnline.com за живота, любовта и най-голямото си професионално съжаление.

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Докато работи като касиерка в супермаркет, Пфайфър осъзнава какво всъщност иска да прави. "Един клиент непрекъснато се заяждаше с мен за нещо и в един момент си помислих: "Добре, ако сега можеше да правиш каквото поискаш, какво би било то?", спомня си 68-годишната актриса. "Отговорът беше актьорство."

Заради конфликт в графика си тя се наложило да откаже участие в емблематичния филм за приятелството от 1991 г.

"Това все още ме измъчва", признава Пфайфър, която по онова време вече била ангажирана с драмата за убийството на Кенеди "Поле на любовта". "Но не можеш да правиш всичко. Трябва да се откажеш от нещо."

От 1993 г. актрисата е щастливо омъжена за телевизионния сценарист и продуцент Дейвид Е. Кели и иска това да остане така.

"Просто смятам, че е твърде рисковано", казва тя. "Виждала съм много двойки с наистина чудесен брак, които започват да работят заедно, а на следващата година подават молба за развод."

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През 2019 г. Пфайфър създава марката за парфюми Henry Rose, носеща имената на децата ѝ, 32-годишния Джон Хенри и 33-годишната Клаудия Роуз. "Всички невероятни аромати ме връщат към нещо", споделя тя. "Това показва колко силно са свързани ароматът и паметта."

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Публикация, споделена от Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

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