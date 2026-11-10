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Моделът и актриса Туки Смит, една от големите звезди на модния подиум през 70-те години, която по-късно се появява в популярни телевизионни сериали като "227" и "Маями Вайс", преди да се посвети на ресторантьорството, почина на 74-годишна възраст, съобщава Daily Mail.

In memoriam

Смит, описвана някога като "циклон от зашеметяващ чар", е издъхнала в болница в Ню Йорк след дълга борба с множествена склероза. Това съобщиха в изявление нейните 30-годишни близнаци Ейрин и Джулиан Хенри Де Ниро.

Те са деца на Смит и бившия ѝ партньор, актьора Робърт Де Ниро, с когото тя има връзка с прекъсвания между 1988 и 1996 г.

Близнаците са родени през октомври 1995 г. след ин витро оплождане, като износването е поверено на сурогатна майка. Ейрин, която се стреми към кариера на модел, привлече общественото внимание през 2025 г., когато обяви, че е трансжена. И двамата ѝ родители публично изразиха подкрепата си.

Туки Смит е родена като Дорис Смит на 25 септември 1952 г. във Филаделфия. Майка ѝ работи във фабрика, а баща ѝ е месар. 

Смит не се вписва напълно и в представите за идеалните пропорции на топмоделите през 70-те години. Любовта ѝ към храната по-късно я подтиква да създаде собствена кетъринг компания - Toukie's Taste. Бизнесът просъществува три години, а сред събитията, за които осигурява храна, е годишнината от сватбата на Шон Пен и Мадона през 80-те години.

През 1978 г. Смит е обявена за "Модел на годината" от веригата магазини Bloomingdale's. Работи с някои от най-големите имена в модата, сред които Джани Версаче, Ив Сен Лоран, Шанел, Исей Мияке и Тиери Мюглер.

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В края на 80-те години Туки Смит започва да се появява и на телевизионния екран. Между 1987 и 1988 г. има роля в криминалния сериал "Маями Вайс". През 1989 и 1990 г. Смит участва в два сезона на комедийния сериал "227".

Филмовите ѝ роли включват независимите продукции "Мръсни приказки след здрач" на Мартин Лорънс и I Like It Like That, както и "Жената на проповедника", в който участва редом с Уитни Хюстън и Дензъл Уошингтън.

В интервю за "Ню Йорк Таймс" през 1992 г. Смит подчертава, че не иска да бъде възприемана единствено като модел.

"Преди всичко съм актриса.", казва тя. След това с чувство за хумор сравнява двете професии: "Мислех, че в моделството е трудно да се справяш с отказите. Ха! Добре дошла в истинския свят на актьорството!"

Туки Смит е известна не само с професионалните си успехи, но и с топлото отношение към хората около себе си. Приятелите и познатите ѝ често получават целувка, оставяща характерен отпечатък от червено червило. Самата тя нерядко сяда на масата заедно с гостите на ресторанта си, вместо да остане встрани от тях.

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